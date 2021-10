METEO ITALIA – dopo il WEEKEND torna l’anticiclone ma attenzione al MALTEMPO sulle regioni del Sud

Piogge e acquazzoni attraversano l’Italia, ecco dove nelle prossime ore

Come anticipato nei giorni scorsi, il transito di una blanda saccatura depressionaria sta portando un rapido peggioramento delle condizioni meteo in Italia. Piogge e acquazzoni sparsi si segnalano questa mattina soprattutto sulle regioni del Centro ed in particolare tra Toscana, Umbria e Marche. Qualche pioggia sparsa anche su Campania e Isole Maggiori mentre altrove il tempo è più stabile. Durante la giornata fenomeni che insisteranno soprattutto al Centro-Sud e localmente sulla Romagna. Generale miglioramento atteso dal weekend ma non per tutti.

Meteo weekend: alta pressione in rinforzo ma attenzione al Sud Italia

Giornata di Sabato che dovrebbe vedere ancora condizioni meteo localmente instabili sulle regioni del Centro-Sud. La saccatura depressionaria infatti tenderà ad evolvere verso est e nel contempo l’alta pressione sarà in rinforzo sull’Europa centrale. Attenzione per alla formazione e all’approfondimento di una depressione nord Africana che potrebbe dar luogo ad un ciclone mediterraneo nel corso della prossima settimana portando un intenso peggioramento meteo sulle regioni del Sud Italia.

Maltempo al Sud, altrove sarà ottobrata per tutta la prossima settimana

Grazie ad un vasto e robusto campo di alta pressione l’ultima settimana di ottobre vedrà ancora condizioni meteo stabili soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Ancora ottobrata dunque ma anche nebbie, nubi basse e smog nelle solite zone. Temperature che resteranno per lo più in linea con le medie del periodo. Discorso diverso invece per l’estremo Sud che almeno nella prima metà della settimana potrebbe vedere ancora intenso maltempo a causa del minimo nord africano in lento movimento.

