Meteo – Maltempo guastafeste per Pasqua, residua instabilità a Pasquetta, ma con forti raffiche di vento: i dettagli

Maltempo in apertura del Weekend pasquale

L’apertura del Weekend pasquale non è stata di certo tra le migliori, e il proseguo non sembra promettere altrettanto bene, come vedremo nel presente editoriale. In particolare, nella giornata odierna piogge e temporali sparsi hanno imperversato e imperversano sui settori centro-meridionali (soprattutto interni) e sulle regioni nordorientali, con nevicate a quota di montagna. Le temperature, in questo contesto, non subiscono variazioni significative (se non localmente) rispetto a quanto registrato nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore ancora destinate al maltempo

Sebbene nelle prossime ore le condizioni meteo tenderanno a migliorare con qualche timida schiarita sulle regioni centro-settentrionali, con qualche rovescio residuo solamente in Abruzzo, piogge e occasionali temporali continueranno ad imperversare su alcune aree del meridione (scopri quali) per effetto delle correnti perturbate di natura nordatlantica portate dall’affondo di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale responsabili del peggioramento in atto sullo stivale già dalla serata di ieri.

Pasqua di maltempo per il centro-sud, meglio al nord

Nella giornata di domani domenica 9 aprile, nonché festività di Pasqua, le condizioni meteo si manterranno mediamente instabili sulla nostra Penisola, con il maltempo che esploderà soprattutto nel pomeriggio con lo sviluppo di piogge e temporali che si concentreranno principalmente sui settori interni. Occasionali sconfinamenti potranno tuttavia interessare le coste, con instabilità attesa anche in Sicilia, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Meglio e con parziali schiarite al nord.

Pasquetta ventilata, ma migliore al centro-nord; residua instabilità con temporali al meridione

Nella giornata di lunedì 10 aprile, invece, le condizioni meteo tenderanno a migliorare anche sulle regioni centrali, accompagnate persino da schiarite anche ampie, con cieli in prevalenza sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Residua instabilità insisterà al meridione, soprattutto peninsulare, ma con il coinvolgimento anche della Sicilia tirrenica, in particolare nel pomeriggio, con lo sviluppo di piogge e temporali che, dai settori interni, potranno occasionalmente sconfinare fin sulle aree costiere. La neve si attesterà sempre a quote di montagna e più precisamente sui 1.100/1.300 metri. La giornata nel complesso risulterà ventilata, soprattutto al centro-sud, con raffiche localmente fino a 70km/h e anche più intense sulle vette.

