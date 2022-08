METEO ITALIA – finale di agosto con temporali sparsi, CALDO in aumento dopo il weekend ma senza eccessi

Goccia fredda in azione al Sud, ancora temporali nelle prossime ore

Situazione sinottica che, come anticipato nei giorni scorsi, vede una blanda circolazione depressionaria con aria più fresca in quota tra Italia e Grecia. Nuvolosità sparsa in queste ore al Sud Italia con condizioni meteo localmente instabili. Acquazzoni e temporali sparsi interessano soprattutto le coste di Puglia, Calabria e Sicilia. Nel corso del pomeriggio ancora temporali specie su Campania, Calabria e Sicilia orientale. Condizioni meteo più asciutte al Centro-Nord.

Graduale cedimento dell’anticiclone nel weekend e più temporali anche al Nord

Il calo dei valori di geopotenziale in quota dovrebbe portare un aumento dell’instabilità pomeridiana sulle regioni del Centro-Nord già per la giornata di Venerdì. Nel corso del weekend, e soprattutto per la seconda parte di Sabato, le condizioni meteo dovrebbero farsi ancora più instabili con acquazzoni e temporali sparsi in formazione sui rilievi ma in movimento anche verso coste e pianure. Anche Domenica l’instabilità non mancherà specie sulle regioni del Centro-Nord con fenomeni anche intensi.

Temperature: valori in media o anche poco sotto, dopo il weekend caldo in aumento

La presenza di una goccia d’aria più fresca in quota porta temperature anche di qualche grado sotto media sulle regioni del Sud Italia. Altrove anche se le condizioni meteo restano stabili troviamo comunque valori in media e dunque caldo nella norma. Con l’arrivo dell’ultimo weekend di agosto poche variazioni sul fronte termico salvo un lieve rialzo dei valori al Nord Italia. Ultimi giorni di agosto che invece secondo i principali modelli potrebbero vedere una moderata ondata di caldo con temperature, ad oggi, fino a 4-6 gradi sopra media su tutta la Penisola.

Settembre, tendenza meteo per il primo mese dell’autunno

Ribadiamo come sempre che non è possibile fare alcuna previsione meteo in senso stretto per un intero mese. Secondo le ultime uscite stagionali del modello ECMWF comunque settembre potrebbe vedere ancora anomalie positive importanti su buona parte del vecchio continente. Più marcate proprio sui settori centro-occidentali, Italia inclusa. Sul fronte precipitazioni non ci sono particolari segnali salvo un leggero sotto media sull’Italia centro-settentrionale.

