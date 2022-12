Meteo Italia – flusso umido con piogge sparse in settimana, più freddo a seguire con ritorno della neve

Alta pressione verso la Groenlandia e manovre invernali in Europa

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che la prima settimana di dicembre si apre con manovre invernali sull’Europa. Campo di alta pressione con valori al suolo fino a 1060 hPa verso la Groenlandia e aria fredda in movimento sulla Scandinavia. Condizioni meteo che saranno instabili in Italia ma con clima non freddo, specie al Centro-Sud, discorso diverso invece per il weekend del ponte dell’Immacolata.

Prossimi giorni con piogge e acquazzoni diffusi, vediamo le regioni più colpite

Situazione sinottica che nel corso dei prossimi giorni vedrò un flusso umido di correnti occidentali o sud-occidentali sulla nostra Penisola. Tutto questo mentre aria molto fredda si muoverà dalla Scandinavia verso l’Europa centro-occidentale. Tra Martedì e Giovedì molte nuvole in transito soprattutto al Centro-Nord ma con precipitazioni più probabili sulle regioni centrali, specie settori tirrenici. La festa dell’Immacolata potrebbe così vedere condizioni meteo instabili su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo.

Ponte dell’8 dicembre che inizia con maltempo, più freddo entro il weekend

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo che ci indicano una festa dell’Immacolata con piogge sparse soprattutto sulle regioni del Centro. Subito dopo ecco che dalla Penisola Iberica potrebbe risalire una circolazione depressionaria la quale potrebbe portare un nuovo peggioramento meteo in Italia, questa volta con piogge e temporali diffusi al Centro-Nord. Clima ancora relativamente mite con neve solo sulle Alpi e a quote medie. Discorso diverso nel weekend quando aria più fredda potrebbe fare l’ingresso sul Mediterraneo.

Tendenza meteo: seconda decade di dicembre molto dinamica, fredda a tratti

Incertezza sul medio-lungo periodo molto elevata a causa di grandi masse d’aria fredda in movimento retrogrado tra Europa e Atlantico. Nel complesso i principali modelli meteo mostrano per la seconda decade di dicembre una circolazione depressionaria sull’Europa centro-orientale e diverse espansione dell’alta pressione sull’Atlantico. Con questa configurazione ci attendiamo un periodo ancora molto piovoso ma con freddo solo a tratti in Italia, discorso diverso per le zone oltralpe.

