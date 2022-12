Meteo – Inverno in stand-by, ma maltempo intermittente in arrivo nei prossimi giorni in Italia: i dettagli

Tempo in miglioramento sull’Italia quest’oggi

La seconda parte della giornata odierna sta venendo caratterizzata da un miglioramento notevole delle condizioni meteo rispetto a quanto osservato appena 24 ore fa, dovuto sostanzialmente ad un piccolo aumento di pressione sul Mediterraneo centrale che non impedisce la formazione di qualche rovescio residuo sui settori più occidentali dello stivale, quali ad esempio la Sardegna e il Lazio. Ma nelle prossime ore non è escluso un nuovo passaggio instabile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Passaggio instabile al nordovest in Italia

Un nuovo passaggio instabile potrebbe interessare la nostra Penisola nelle prossime ore e coinvolgere, in particolare, le regioni nordoccidentali con qualche isolato rovescio possibile ancora altrove (scopri dove). Tale evoluzione è dovuta alla persistenza di correnti umide all’interno del Mediterraneo centrale che, nonostante un aumento di pressione, continuano a portare qualche effetto. Le temperature in ogni caso si manterranno su valori superiori a quelli registrati ieri, ma con clima comunque più o meno in linea con quello che prevedrebbe il periodo.

Inverno in stand-by nei prossimi giorni, ma con variabilità e maltempo intermittente

Una partenza di dicembre piuttosto dinamica ha interessato la nostra Penisola, con maltempo anche localmente intenso e con nubifragi che ieri, peraltro, hanno provocato un alluvione nel messinese. Nei prossimi giorni, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo potranno mantenersi settorialmente perturbate (in particolare sulle regioni centro-settentrionali), con variabilità e maltempo intermittente, ma con poca neve, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Poca neve nei prossimi giorni, in attesa di un nuovo peggioramento diffuso per venerdì

Un flusso di correnti polare continuerà a fare a braccio di ferro con l’Alta pressione sul Mediterraneo centrale nei prossimi giorni, e ciò comporterà una fase piuttosto variabile in Italia, con maltempo intermittente (specie al centro-nord) e, tuttavia, poca neve. Qualche nevicata potrebbe infatti interessare l’arco alpino nella giornata di domani lunedì 5 dicembre a partire dai 1.200/1.400 metri di quota e fino a 1.000 metri possibilmente in Trentino Alto Adige. Ciò in attesa di un nuovo peggioramento ben più diffuso a partire da venerdì 9 dicembre sul quale approfondiremo in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.