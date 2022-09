METEO ITALIA – Forte peggioramento in arrivo nel WEEKEND, ma a seguire torna l’ANTICICLONE

Situazione meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! L’autunno meteorologico è appena iniziato portando con sé instabilità e maltempo: osservando l’ultima immagine del satellite si può individuare la presenza di alcuni nuclei temporaleschi tra lo Spezzino ed il Triveneto. Nelle prossime ore avremo instabilità atmosferica, con acquazzoni e temporali a partire dai settori montani della nostra penisola. Di seguito vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per il 2 settembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 2 settembre: AL NORD: Tempo instabile al mattino con piogge sparse e temporali, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo al Nord-Est e fenomeni anche su settori alpini e appenninici, più asciutto in Pianura Padana. Tra la serata e la nottata piogge sparse specie tra Liguria, Piemonte e Lombardia, variabilità asciutta altrove. AL CENTRO: Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e settori appenninici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione in Appennino e in movimento verso le coste adriatiche, asciutto altrove. In serata residui fenomeni tra Umbria e Marche, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge possibili sulle coste tirreniche. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne Peninsulari, asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento e tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in graduale aumento sulle Isole Maggiori. Fase di maltempo che si approfondirà nel corso della giornata odierna.

Peggioramento meteo nel weekend, con acquazzoni e temporali

Col primo weekend del mese di settembre il maltempo dovrebbe risultare piuttosto marcato in Italia: stando agli ultimi aggiornamenti modellistici, una zona di bassa pressione dovrebbe approfondirsi ad ovest della Gran Bretagna. La sua azione andrebbe a favorire il richiamo di correnti caldo-umide sui versanti occidentali della nostra penisola, innescando forti temporali a partire dai settori Tirrenici.

Prossima settimana con maggiore stabilità atmosferica

Prossima settimana che secondo i principali modelli matematici vedrebbe il recupero di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale sull’Italia. Situazione sinottica che non dovrebbe prolungarsi per troppo, ma che garantirebbe una pausa asciutta per la prima parte di settembre. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

