METEO – Nuovo AFFONDO tardo-autunnale con NEVE in APPENNINO e TEMPERATURE in calo in ITALIA

Calo delle temperature in Italia e neve in montagna

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! La metà del mese di ottobre ha decretato il ritorno del maltempo e delle prime nevicate in montagna specie in Appennino. Proprio nel fine settimana la neve si è riaffacciata su svariate regioni, anche grazie ad un ulteriore calo delle temperature che risultano anche più basse di 6-8°C rispetto alle medie vigenti. La situazione sinottica attuale vede una massa d’aria fredda in quota, posizionata sul Mediterraneo centro-orientale; dall’altra sull’Europa occidentale un promontorio d’alta pressione si erge fino a lambire la Gran Bretagna, abbracciando Francia e Spagna. Vediamo di seguito quali sono stati i settori più coinvolti da questa fase tardo-autunnale.

La neve ha fatto ritorno in Appennino, ecco la prima di stagione

Meteo neve – Stamattina per gli amanti della neve e del freddo, il risveglio è risultato lieve: la neve ha raggiunto quote di media montagna in primis tra Marche e Umbria, con accumulo (come testimoniato) fin verso il Valico del Pian Grande (1450 metri) al di sopra di Castelluccio di Norcia. In Abruzzo la neve ha fatto ritorno a Campo Felice al di sopra dei 1400 metri, sulla Majella e a Roccaraso; nevicate anche tra gli impianti sciistici di Capracotta – Prato Gentile e a Bocca della Selva in provincia di Benevento con accumuli localmente superiori ai 10 centimetri. Una spolverata di neve anche sui versanti occidentali, nel comprensorio del Monte Terminillo (al di sopra dei 1500-1600 metri) e sugli impianti di risalita di Monte Livata. La neve si è spinta infine sulle cime più alte dell’Appennino meridionale tra il Pollino e la Sila Grande al di sopra dei 1900 metri. Nelle prossime 48 ore è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, dettato da un nuovo affondo d’aria fredda.

Nuova perturbazione a partire da mercoledì, ecco i settori coinvolti

Meteo settimana – Dagli ultimi aggiornamenti modellistici sembra confermato l’arrivo di una nuova fase di freddo sull’Italia, che sarà coinvolta da una vasta saccatura ricolma d’aria instabile proveniente dalla Scandinavia. Questa configurazione potrebbe apportare non solo un nuovo calo delle temperature al centro-sud, ma anche un altro assaggio di tempo invernale con neve. Al momento i settori Adriatici sembrerebbero coinvolti in maniera più incisiva dal freddo, mentre le regioni meridionali saranno interessate da un carico di piogge piuttosto consistenti. Vediamo quali sono le zone che potrebbero essere imbiancate nuovamente.

CONTINUA A LEGGERE​