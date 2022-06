METEO ITALIA: fronte temporalesco in transito con fenomeni anche intensi, migliora per il prossimo weekend

Fronte instabile attraversa l’Italia portando acquazzoni e temporali anche intensi

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che una goccia d’aria fredda in quota si muove sul Mediterraneo centrale portando un calo delle temperature e anche maltempo. Condizioni meteo instabili già in queste prime ore del giorno con piogge e acquazzoni sparsi soprattutto su Friuli, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Entro il pomeriggio passaggio temporalesco che porterà fenomeni anche intesi un po’ su tutta la Penisola, specie settori adriatici.

Temperature in calo in Italia con valori anche al di sotto delle medie

Spazzato via il grande caldo dei giorni scorsi con temperature che adesso si sono riportate un po’ su tutta l’Italia vicine alle medie del periodo. Entro la giornata di domani, ed in concomitanza con il peggioramento meteo, ecco che aria più fresca raggiungerà la nostra Penisola portando soprattutto sul versante adriatico temperature localmente anche di 3-4 gradi al di sotto delle medie. Miglioramento meteo in arrivo nel weekend con temperature in rialzo su tutta l’Italia.

Meteo weekend: rapida rimonta dell’alta pressione con sole e clima più caldo

Dopo il transito della goccia fredda confermata la rimonta di un campo di alta pressione nel corso del secondo weekend di giugno. Condizioni meteo che saranno dunque in netto miglioramento in Italia con tanto sole e qualche residuo temporale pomeridiano sui rilievi. Anche le temperature torneranno ad aumentare portandosi al di sopra delle medie del periodo specie da Domenica. Piena estate dunque nel secondo weekend di giugno con clima caldo ma ancora senza particolari eccessi. Ondata di caldo che potrebbe intensificarsi durante la prossima settimana ma qui diversi modelli divergono.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: torna il grande caldo dopo la metà di giugno?

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che mostrano nella prima parte della prossima settimana tempo più stabile grazie ad un campo di alta pressione che però resterà centrato tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Italia ai margini quindi del grande caldo con temperature si al di sopra delle medie ma senza i picchi visti nei giorni scorsi. Situazione che potrebbe cambiare nella seconda parte della prossima settimana con il modello americano GFS che mostra l’espansione di un promontorio africano prima sull’Europa occidentale e poi verso l’Italia. Questo si che potrebbe portare oltre a condizioni meteo asciutte una nuova e intensa ondata di caldo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.