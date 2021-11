METEO ITALIA: il maltempo non da tregua con una serie di impulsi perturbati in vista, ecco la tendenza

Freddo risveglio questa mattina in Italia e residue precipitazioni, ecco dove

La circolazione depressionaria responsabile del maltempo dei giorni scorsi si sposta verso i Balcani determinando un generale miglioramento delle condizioni meteo in Italia. Temperature minime sotto lo zero questa mattina su molte zone soprattutto del Centro-Nord dove, complici i cieli sereni, si sono avute gelate fino in pianura. Nuvolosità irregolare interessa ancora il Sud e nelle prossime ore non mancherà qualche pioggia sparsa specie su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Nuovo peggioramento meteo atteso a breve.

Prossimi giorni torna il maltempo con piogge, temporali e neve

Principali modelli che confermano per i primi giorni di dicembre l’arrivo di un nuovo fronte freddo diretto da nord-ovest verso sud-est. Peggioramento meteo atteso in Italia già tra domani e Giovedì a partire dalle regioni del Centro-Nord dove non mancheranno piogge, temporali e anche neve localmente abbondate sulle montagne. Tra Venerdì e il primo weekend di dicembre aria fredda che dovrebbe affluire su tutta la Penisola portando un calo delle temperature e anche qualche episodio di neve a quote collinari.

Meteo weekend: primo fine settimana di dicembre dal sapore invernale

Primo weekend di dicembre e dell’inverno meteorologico che dovrebbe vedere condizioni meteo prettamente invernali in Italia. Ultimo aggiornamento del modello americano GFS che mostra una vasta circolazione depressionaria sull’Europa centro-orientale. Questa dovrebbe far affluire ancora aria fredda soprattutto dalla giornata di Domenica portando nuovo maltempo e nuove nevicate anche a bassa quota. Temperature che dovrebbero mantenersi al di sotto delle medie del periodo anche di 4-5 gradi con possibilità anche di brinate in pianura.

