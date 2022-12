Meteo – Italia in balia del maltempo: attese piogge, temporali e rischio nubifragi, ecco dove

Meteo, la situazione sinottica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata dalla presenza in area groenlandese di una cellula altopressoria con valori al suolo fino a 1060 hPa. In tal modo una vasta saccatura, alimentata da correnti artiche, si distende dalla Scandinavia verso l’Europa centrale, pilotando sul suo fianco meridionale umide ed instabili correnti sud-occidentali sul bacino del Mediterraneo. In tale contesto l’Italia è interessata da condizioni meteo perturbate nel corso del weekend, con freddo atteso nei prossimi giorni.

Oggi maltempo al centro-sud, rischio nubifragi

Oggi maltempo specie al centro-sud, ecco le previsioni meteo per la giornata odierna. Minimo di bassa pressione pari a 998 hPa scivolerà dal Mar di Sardegna al medio Tirreno nelle prossime ore, raggiungendo il medio Adriatico nel corso delle ore serali. Molte nubi attese fin dal mattino con precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali. Possibili fenomeni intensi con rischio forti temporali e nubifragi su Lazio, Umbria, Campania e settori tirrenici di Calabria e Basilicata. Maggiori schiarite sulle regioni di Nordovest. Meteo incerto anche nella seconda parte di giornata al centro-sud, ma con tendenza al miglioramento a partire da Toscana e Sardegna. Aria fredda in ingresso dalla porta della Bora nel corso della sera determinerà un peggioramento del tempo anche sulle regioni di Nordest con piogge in pianura e quota neve in brusco calo dagli iniziali 1100-1300 metri, fino ai 400-600 metri della notte.

Allerta meteo della Protezione Civile per le prossime 24 ore

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna, sabato 10 dicembre 2022

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-D

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Arno-Casentino, Etruria-Costa Sud, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Arno-Casentino, Isole, Lunigiana, Etruria-Costa Sud, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Arno-Valdarno Sup., Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Valtiberina, Serchio-Costa, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese

Lazio: Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Marche: Marc-6, Marc-5

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Reno, Serchio-Garfagnana-Lima, Romagna-Toscana, Arno-Costa, Isole, Lunigiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Etruria-Costa Nord, Bisenzio e Ombrone Pt, Arno-Firenze, Serchio-Costa, Serchio-Lucca, Versilia.

Aria fredda attesa da domenica, calo termico e neve a bassa quota ad avvio di settimana

L’aria fredda attualmente presente sul centro Europa riuscirà ad estendersi a parte dell’Italia tra domenica e la prima parte della prossima settimana. Le fredde correnti settentrionali porteranno un calo termico già da domani a partire dalle regioni centro-settentrionali. Neve attesa a quote basso collinari del Nordest e Lombardia orientale, qualche fiocco non è escluso sino a ridosso della pianura piacentina. Lunedì 12 dicembre giornata mediamente stabile, ma con aria fredda in estensione anche alle regioni centrali; gelate estese al mattino sulla Pianura Padana. Perturbazione atlantica in arrivo martedì 13 dicembre, portando neve inizialmente a quote di media-bassa collina sulle regioni centrali, possibile fino a ridosso delle pianure nottetempo tra Romagna, Lombardia sudorientale e basso Veneto, ma da confermare.

