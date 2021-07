METEO – Nuova ondata di CALDO AFRICANO in arrivo entro il WEEKEND, con picchi di TEMPERATURE di oltre 40°C

Goccia fredda ancora attiva al tra Adriatico e Penisola Balcanica

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano. Un vortice di bassa pressione, che nel weekend appena trascorso ha già portato maltempo sull’Italia, è ancora attivo e posizionato tra il Sud Italia e la Penisola Balcanica. Questo porterà ancora maltempo nella giornata odierna con piogge e temporali al Sud e sulle regioni adriatiche, a tratti anche intensi e con locali nubifragi. Qualche pioggia attesa anche al Nord-Ovest, specie sull’arco alpino. Tempo più stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Campo di alta pressione in rimonta su Mediterraneo ed Europa occidentale

Nei prossimi giorni della settimana il vortice depressionario presente sul Mediterraneo, essendo isolato, andrà a colmarsi nel corso delle ore mentre procede lentamente verso levante. Un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana tende a rimontare verso latitudini più alte ed entro metà settimana sarà esteso sul Mediterraneo centro-occidentale, Penisola Iberica e fino alle Isole Britanniche, mentre una vasta depressione è presente a nord delle Azzorre. Sull’Italia avremo dunque pressione in aumento con correnti nord-occidentali e questo porterà bel tempo su gran parte della Penisola con temperature in aumento e massime che raggiungeranno i 33-34°C. Clima quindi caldo ma non in modo eccessivo. Attenzione a dei possibili disturbi sulle regioni settentrionali tra mercoledì e giovedì, dove saranno possibili acquazzoni e temporali.

Promontorio anticicloni sull’Italia nei giorni del weekend

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello matematico americano GFS, andando verso il fine settimana il promontorio anticiclonico si muove lentamente verso levante portando con il suo asse sulla Penisola Italiana. Allo stesso tempo anche la depressione atlantica presente a nord delle Azzorre si muoverà verso est e nel weekend si porterà tra la Francia e le Isole Britanniche ed estendendosi leggermente a sud verso la Penisola Iberica. Sull’Italia avremo dunque un fine settimana con tanto sole e con correnti sud-occidentali che trasportano aria calda dal continente africano. Possibile instabilità al Nord a causa di infiltrazioni umide spinte dalla depressione atlantica. Vediamo di seguito l’entità dell’ondata di caldo e zone maggiormente colpite.

