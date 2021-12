METEO ITALIA – INVERNO in pausa per l’arrivo dell’ANTICICLONE, poi torna il FREDDO per NATALE?

Meteo Natale – Secondo le proiezioni a lungo termine del modello europeo ECMWF, dopo il 20 dicembre il campo barico potrebbe subire una flessione sull’Europa meridionale, mentre potrebbero persistere anomalie bariche positive sulle Nazioni centrali ed il comparto scandinavo. In tal modo aria fredda dai quadranti nordorientali potrebbe espandersi verso l’Europa orientale ed il comparto balcanico, con possibile parziale coinvolgimento anche del nostro Paese. Freddo per Natale ? Vediamo ulteriori dettagli nella pagina successiva.

Meteo Italia – Un campo anticiclonico prenderà forma nei prossimi giorni sul centro-nord Europa, dove posizionerà i suoi massimi barici previsti fino a 1040 hPa nella seconda parte della settimana. Il tempo volgerà verso un deciso miglioramento anche sull’ Italia , con tempo stabile e stop al maltempo per gran parte della seconda decade del mese di dicembre. Attenzione però alle gelate in pianura, specie al nord, e nelle valli del centro. L’arrivo dell’anticiclone, infatti, favorirà condizioni inversionali nei prossimi giorni; gelate estese anche domani e la prossima settimana sulla Pianura Padana, con temperature minime negative o prossime allo zero anche tra Umbria, Toscana e valli interne del Lazio. Freddo intenso sugli altopiani abruzzesi con valori nei prossimi giorni inferiori ai -10°C.

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La presenza di una circolazione depressionaria sul centro Italia, sta penalizzando in particolare il medio Adriatico e le regioni meridionali, dove ritroviamo molte nubi con precipitazioni sparse anche nevose . L’aria fredda giunta nel corso della notte sta favorendo la caduta della neve fino ai 500-600 metri sulle Marche e tra 600-800 metri su Abruzzo ed Appennino Umbro. Al sud e sulla Sicilia la quota neve oscilla tra i 900-1100 metri di Molise, Campania e Basilicata, fino ai 1100-1200 metri di Calabria e Sicilia, ma in calo fino ai 700-900 metri della prossima notte sui settori Peninsulari.

Freddo verso l’Italia per Natale?

Tendenza meteo Natale – Attualmente è ancora prematuro entrare in un contesto previsionale dettagliato per le festività natalizie, stante una distanza temporale ancora considerevole; proveremo a tracciare una possibile tendenza a scala europea, aiutandoci con il prestigioso modello europeo ECMWF. La settimana di Natale, secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, potrebbe far registrare la presenza di un forte campo anticiclonico sul centro-nord Europa. Di conseguenza, correnti fredde potrebbero estendersi, lungo il bordo meridionale della cellula altopressoria, dalla Russia europea sin verso i Balcani e l’Europa sudorientale. In tal modo anche l’Italia potrebbe essere parzialmente interessata dall’ondata di freddo proprio in concomitanza con le festività natalizie. Come anticipato, questa è solo una possibile tendenza, quindi soggetta a possibili variazioni. L’Italia, infatti, potrebbe ritrovarsi proprio nella terra di confine tra il freddo ad est e l’anticiclone sul centro Europa. Vedremo nei prossimi aggiornamenti chi la spunterà!