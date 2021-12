METEO – NATALE SHOCK, possibile arrivo del FREDDO ARTICO con MALTEMPO INVERNALE: i dettagli

Nelle ultime settimane spesso ci siamo trovati a commentare condizioni meteo di generale instabilità. Il maltempo appare in effetti quasi inarrestabile e anche nella giornata odierna sta portando i suoi principali effetti sulle regioni centro-meridionali , non risparmiando parte del settentrione, dove le nevicate tornano ad interessare alcune pianure, come quelle emiliane e della Lombardia sudoccidentale, Milano compresa in mattinata.

Ipotesi freddo artico a Natale, maltempo invernale?

Siamo ad una distanza temporale abissale, ma i principali centri di calcolo da ieri sera stanno portando avanti in maniera ostinata questa tesi. In particolare il modello fisico-matematico GFS propende per un affondo di matrice artica proprio in concomitanza del giorno di Natale. Tale evoluzione porterebbe chiaramente maltempo di stampo invernale con neve anche a quote basse. A favore di questa ipotesi anche l’indice MJO visto girare in fase 7-8. Tuttavia, come premesso, trattandosi di una tendenza è molto presto per entrare nel dettaglio perché proprio in quanto tale è soggetta ancora ad importanti cambiamenti. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti in merito sul nostro sito.