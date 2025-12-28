Meteo – Italia lambita da un impulso freddo tra San Silvestro e Capodanno, ma con pochi fenomeni

Alta pressione in affermazione sull’Italia

Torna la stabilità sull’Italia in questi ultimi giorni dell’anno. Un robusto campo d’alta pressione è presente sull’Europa centrale, coinvolgendo gradualmente anche il Mediterraneo con pressione in aumento sull’Italia. Stabilità che si rinnoverà anche nella prima parte della prossima settimana su gran parte del Paese, seppur con la pressione che subirà un progressivo calo.

San Silvestro pressione in calo ed ingresso di fredde correnti settentrionali

L’alta pressione subirà un graduale cedimento nel corso della prossima settimana, mentre una saccatura polare scivolerà sul centro-est Europa e comparto balcanico con l’aria fredda che riuscirà in parte a fare il suo ingresso anche sull’Italia. Giornata di San Silvestro nel complesso stabile sull’Italia, ma con fredde correnti settentrionali responsabili di un diffuso calo termico, più sensibile al nord e sui settori adriatici. Qualche fenomeno potrà interessare la Sicilia e la Sardegna orientale. Notte di Capodanno diffusamente stabile, ma con freddo specie al nord e settori interni Peninsulari.

Capodanno con gelate al primo mattino, poi atteso un aumento della nuvolosità

Il nuovo anno si aprirà con freddo e gelate al mattino sulla Pianura Padana e zone interne Peninsulari, con valori termici anche al di sotto dello zero. Flusso freddo dai Balcani che verrà gradualmente sostituito da quello più umido e mite occidentale con nuvolosità attesa in aumento da ovest. Qualche debole pioggia è attesa su Sardegna, Liguria e medio Tirreno. Non è escluso qualche debole fenomeno, nevoso a bassissima quota, dalla sera su Lombardia e Triveneto, ma da confermare.

Prosieguo della settimana con aumento delle temperature e ritorno del maltempo

Parentesi fredda che sarà di brevissima durata. L’ingresso di correnti più miti sud-occidentali favoriranno un aumento delle temperature già dal 2 gennaio con valori che si porteranno al di sopra delle medie climatologiche. Condizioni meteo che volgeranno verso un peggioramento con ritorno del maltempo specie sui settori occidentali del Paese. Non è escluso un secondo impulso freddo con crollo delle temperature a ridosso dell’Epifania, ma da confermare.

