Meteo – Italia lambita dal freddo artico per Capodanno, con poco maltempo: ecco la tendenza

Maltempo si allontana dall’Italia

Il maltempo va quest’oggi allontanandosi dalla nostra Penisola grazie ad un’espansione dell’Anticiclone sul bacino del Mediterraneo centrale, in grado di determinare un miglioramento che quest’oggi appare piuttosto evidente sull’intero territorio peninsulare, dove i cieli risultano infatti in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche disturbo di maltempo insiste tuttavia sulla Sardegna meridionale, con piogge a tratti anche intense localmente.

Prossime ore con maltempo insistente sulla Sardegna meridionale

In verità qualche eccezione di maltempo ha interessato nella prima parte della giornata odierna anche la Sicilia jonica, laddove le precipitazioni si sono poi esaurite dal pomeriggio. Piogge invece continuano a sferzare, e continueranno a farlo anche nelle prossime ore, la Sardegna meridionale, a causa dell’attivazione di un corridoio di correnti più umide in risalita da sudest. I fenomeni, come scritto in precedenza, potrebbero risultare a tratti anche localmente intensi, con temperature che, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossimi giorni più stabili, ma con crescenti disturbi di maltempo ad inizio settimana prossima

I prossimi giorni risulteranno dati alla mano maggiormente stabili sulla nostra Penisola, specialmente la giornata di domani domenica 28 dicembre, quando rovesci isolati interesseranno solamente (e ancora) la Sardegna meridionale. Crescenti disturbi di maltempo, tuttavia, si azioneranno proprio sulle Isole Maggiori e sul medio-basso versante adriatico ad inizio settimana prossima e più specificamente entro la giornata di martedì 30, con qualche banco di nebbia che, contestualmente, potrà formarsi nella notte e prime ore del mattino su Pianura Padana e vallate interne.

Italia lambita dal freddo artico a Capodanno, poco maltempo, ma temperature in calo

Per Capodanno, invece, una saccatura depressionaria di origine artico marittima affonderà principalmente sul settore balcanico, lambendo tuttavia anche la nostra Penisola e determinando un arretramento dell’Anticiclone sul Mediterraneo centrale. Tale dinamica favorirà l’ingresso di correnti più fredde, con temperature in generale e sensibile calo, specie sul versante adriatico, ma con poco maltempo, perlopiù limitato, ancora una volta, ai settori più meridionali dello stivale. Tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

