Meteo Italia – Alta pressione in affermazione, stabilità su tutto il Paese sino ad avvio di settimana

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da una vasta e robusta area altopressoria tra Islanda, Regno Unito e centro Europa con pressione in progressivo aumento anche sul Mediterraneo centrale, mentre una lacuna barica insiste tra il vicino Atlantico, Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. In tale contesto sull’Italia la pressione è in deciso aumento con meteo in miglioramento, ma con graduale ritorno di foschie e nebbie.

Domenica con sole prevalente sull’Italia

Ultima domenica dell’anno che vedrà la presenza dell’alta pressione sull’Italia con valori al suolo livellati attorno ai 1020 hPa. Giornata attesa quindi diffusamente stabile da nord a sud con cieli prevalentemente sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana centro-orientale, localmente persistenti anche durante le ore diurne.

Stabilità che insisterà sino ad avvio di settimana

Situazione meteorologica che si manterrà stabile anche ad avvio settimana, nonostante il campo barico subirà una nuova flessione. Tempo asciutto con cieli sereni su gran parte del Paese, fatta eccezione per Sicilia e Sardegna dove si osserverà un nuovo aumento della nuvolosità con possibili deboli fenomeni sui settori sud-orientali. Nebbie e nubi basse insisteranno sulla Pianura Padana.

Temperature miti, specie in montagna

La presenza dell’alta pressione favorirà quindi un’ampio soleggiamento, mentre la lacuna barica sulla Penisola Iberica richiamerà masse d’aria miti specie in quota. Le temperature si manterranno quindi piuttosto miti, specie durante il giorno quando sono attesi picchi massimi fino a +14/+16°C al sud ed Isole Maggiori. Zero termico nel weekend che si porterà sin verso i 3000 metri, quindi piuttosto caldo in montagna.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni