METEO ITALIA – lieve attenuazione del caldo nell’ultima settimana di luglio, possibile qualche temporale

Notti tropicali da Nord a Sud e temperature massime ancora verso i +40 gradi

Caldo intenso che non da tregua all’Italia con l’anticiclone africano che porta ancora condizioni meteo per lo più stabili. Temperature massime che nella giornata odierna potranno portarsi localmente fino a +40 gradi su Pianura Padana e zone interne tra Umbria e Lazio. Nel weekend invece i picchi più elevati li ritroveremo al Sud con punte anche di +40 gradi su Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Condizioni meteo sempre stabili in Italia ad eccezione di qualche temporale pomeridiano specie sull’arco alpino, ma con locali sconfinamenti anche sulla Pianura Padana.

Ultima settimana del mese con lieve attenuazione del caldo

Tra Sabato e Domenica un lieve calo nei valori di geopotenziale potrebbe aumentare un po’ l’instabilità al Nord Italia con temporali in locale sconfinamento dai rilievi verso la Pianura Padana. Nel corso dell’ultima settimana di luglio proseguirà un po’ l’indebolimento dell’anticiclone che si ritirerà un po’ più a sud. Le temperature saranno ancora sopra media ma con valori meno elevati soprattutto sulle regioni del Nord Italia. Qui avremo anche condizioni meteo più instabili con possibili temporali non solo sulle Alpi ma anche verso i settori di pianura.

Mese di luglio che sale sul podio dei più caldi di sempre

Ultima decade di questo luglio 2022 che inizia con condizioni meteo non solo quasi completamente asciutte in Italia ma anche con caldo molto intenso. Le temperature sono infatti ancora in salita a causa di un vasto anticiclone africano tra Mediterraneo ed Europa e non faranno fatica a toccare i +40 gradi. Tra poco più di una settimana inizierà però il mese di agosto, ultimo di questa estate, anche se la tendenza meteo non lascia spazio a grandi speranza di cambiamento.

Agosto caldo e secco secondo le ultime uscite dei modelli stagionali

Anche se non è possibile fare una previsione meteo in senso stretto per l’intero mese di agosto, dando uno sguardo alle ultime uscite dei modelli stagionali non si vedono grandi deviazioni dalla via intrapresa quest’anno dall’estate. Agosto potrebbe infatti vedere ancora anomalie positive di temperatura anche importanti su buona parte dell’Europa centro-meridionale e dunque anche del Mediterraneo. Per quando riguarda le precipitazioni invece non si scorgono segnali importanti e dunque il mese potrebbe risultare ancora secco ad eccezione di un po’ di instabilità pomeridiana.

