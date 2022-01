METEO ITALIA – Maltempo al centro-sud con FREDDO e NEVE, in vista una pausa dell’INVERNO

Precipitazioni a carattere nevoso insisteranno sull’Appennino centro-meridionale con fenomeni fino a 300-500 metri su Marche, zone interne del Lazio e Abruzzo. Neve anche sull’Irpinia, sulla provincia di Potenza e sulla Sila a quote leggermente più alte (600-800 metri). Le precipitazioni nel corso della giornata insisteranno sui medesimi settori, con piogge anche abbondanti sulla Sicilia specie in serata e neve sui rilievi dai 900-1000 metri. A seguire l’espansione di un campo d’alta pressione permetterà il ritorno della stabilità.

Maltempo invernale che ha dato adito a nevicate fin sulle coste sull’Emilia Romagna: i fiocchi si sono spinti fin sul Ravennate e sulla provincia di Rimini, tra Cervia, Forlì, Cesena e Pesaro . Neve anche nell’Anconetano con fiocchi fino a Senigallia e sulle basse colline. In Toscana la neve ha raggiunto la provincia di Arezzo e le aree limitrofe all’A1. Neve anche su Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise a bassa quota fin sulla collina. Nel corso della giornata odierna le correnti da est ci faranno compagnia , ma quali saranno le conseguenze?

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano e buon inizio di settimana. L’Italia ha vissuto condizioni meteo decisamente perturbate grazie al transito di un centro di bassa pressione capitanato da una saccatura di matrice polare nel corso della giornata di domenica. La neve ha fatto ritorno a bassa quota sul nostro territorio , grazie anche al contributo d’ aria fredda che ha accompagnato questa perturbazione. Per qualche giorno risentiremo di una circolazione orientale di tipo retrogrado, ma poi a seguire tornerà la stabilità come vedremo nei prossimi paragrafi.

Lento recupero dell’alta pressione

Dalla giornata di mercoledì 12 gennaio le condizioni meteo in Italia subiranno un progressivo miglioramento grazie all’espansione di un vasto campo d’alta pressione: l’anticiclone azzorriano si radicherà ancora una volta sull’Europa centro-occidentale, raggiungendo i suoi massimi sulla Gran Bretagna (fino a 1040 hPa). Questa situazione dovrebbe prolungarsi fino al fine settimana, regalandoci qualche giornata più soleggiata. Per non perdervi alcuna novità seguite i nostri aggiornamenti meteo.