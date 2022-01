METEO – SQUILLO dell’INVERNO, ancora MALTEMPO e NEVE a BASSA QUOTA sull’ITALIA, ecco quando e dove

Maltempo in azione sull’Italia

Assistiamo nella giornata odierna ad un improvviso sprint dell’inverno: dopo infatti un inizio 2022 contrassegnato dalla presenza di un saldo Anticiclone che ha portato condizioni meteo di generale stabilità e mitezza, seppur non sempre accompagnate da cieli limpidissimi, è da qualche giorno tornato il maltempo sullo stivale e con un calo delle temperature progressivo e graduale. L’afflusso di correnti polari in particolare ha determinato la neve anche in pianura in alcune zone del Paese.

Neve in pianura anche nelle prossime ore

La situazione non sembra suggerire grossi cambiamenti per ciò che concerne le prossime ore sul nostro Paese, con il maltempo invernale che sulla scia degli effetti della perturbazione polare tutt’ora in auge, porterà ancora neve a bassissima quota e finanche in pianura anche in serata (scopri dove). Un (relativo) miglioramento delle condizioni meteo si fa invece strada sulle regioni centrali tirreniche e sul nord Italia, dove l’ingresso di correnti settentrionali nonostante garantisca una certa stabilità, non manca di portare un clima decisamente invernale, con temperature anche inferiori alla media del periodo.

Neve a bassa quota anche nei prossimi giorni

Gli effetti della perturbazione di matrice polare marittima e con essa la neve a bassa quota non si esauriranno di certo in serata: stando infatti alle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo, anche i prossimi giorni saranno contrassegnati dal maltempo di stampo invernale con neve dunque a bassa quota. Più particolarmente ciò avverrà nella giornata di domani lunedì 10 gennaio, con neve compresa tra i 300 e gli 800 metri lungo tutta la dorsale appenninica ed entroterra italiano e comunque sotto i 1.000 metri persino in Sicilia. Cosa attendersi nei prossimi giorni?

