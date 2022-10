Meteo Italia – maltempo anticiclonico con sole, nebbie e inversioni termiche almeno fino al weekend

Prosegue il maltempo anticiclonico sull’Italia con sole e poche piogge

Anticiclone che si rinforza sui settori centro-occidentali del continente portando condizioni meteo più che stabili in Italia. Possiamo ormai definirlo maltempo anticiclonico in quanto la presenza di questi ingombranti campi di alta pressione riesce a bloccare le precipitazioni per lunghi periodi di tempo. Nei prossimi giorni i protagonisti dello scenario meteo in Italia saranno ancora sole, nubi basse e inversioni termiche. Queste ultime porteranno ad una forte escursione termica specie su vallate e pianure.

Europa divisa dalla corrente a getto in rinforzo

Profondo vortice di bassa pressione posizionato al momento nei pressi dell’Islanda con un minimo al suolo intorno a 965 hPa. Un promontorio anticiclonico in rimonta sull’Europa occidentale tende invece a muoversi verso est. Nel corso dei prossimi giorni il rinforzo del getto polare tenderà a schiacciare l’anticiclone lungo il paralleli con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa tra Atlantico ed Europa centrale. Flusso perturbato che invece scorrerà più a nord.

Primi segnali di cedimento possibili per il weekend, ecco la tendenza meteo

Poche variazioni in Italia sotto il profilo meteo almeno fino alla giornata di Sabato. Avremo l’alta pressione dominante tra Europa e Mediterraneo e dunque tanto sole ma anche qualche nebbia o nube bassa. Nel corso del weekend potremmo assistere ai primi segnali di cedimento con un’ansa depressionaria più pronunciata sull’Europa occidentale. Qualche pioggia non esclusa su Alpi, Nord-Ovest e Sardegna ma è ancora decisamente troppo presto per i dettagli.

Prossima settimana che potrebbe iniziare con maltempo per alcune regioni

Sul finire della prima decade di ottobre diversi modelli mostrano un campo di alta pressione ancora disteso sul Mediterraneo ma in indebolimento. Massimi al suolo verso i Balcani e saccatura depressionaria in quota che potrebbe farsi largo sul Mediterraneo occidentale. Con l’inizio della prossima settimana il modello GFS propone un peggioramento meteo che dovrebbe coinvolgere soprattutto le Isole Maggiori e poi le altre regioni del Sud. Impossibile comunque al momento scendere in ulteriori dettagli.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni