Meteo – Recrudescenza invernale in arrivo la prossima settimana, Primavera in crisi: ecco i dettagli

Maltempo in atto e altro in arrivo in Italia

Il maltempo continua ad azionarsi sulla nostra Penisola, con piogge e temporali che quest’oggi si estendono sulla Sicilia e sul versante jonico di Calabria e Basilicata. Presto l’instabilità si espanderà anche sul medio versante adriatico, con miglioramento in avanzamento invece in quei settori che fino alla prima parte di oggi sono stati interessati dal duro maltempo, come Sardegna e regioni nordoccidentali. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente una lieve e ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale appariva chiaro già nella giornata di ieri, quando non a caso il Dipartimento della Protezione Civile aveva infatti diffuso un’allerta valida per alcuni settori dello stivale. Piogge e temporali sono infatti stati protagonisti sullo scenario meteorologico italiano e tali resteranno anche nelle prossime ore a causa dell’attivazione di un vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale che alimenterà piogge e possibili temporali sulla Calabria e Basilicata joniche e sul medio versante adriatico.

Prima parte di settimana con spiccato maltempo in arrivo

La prima parte della settimana subentrante risulterà spiccatamente perturbata sull’Italia a causa del suddetto vortice depressionario sul Mediterraneo meridionale, che provocherà piogge e temporali localmente anche intensi e persistenti in particolare sul versante jonico di Sicilia e Calabria. Il maltempo, comunque, avvolgerà in maniera sparsa anche il resto del meridione, con qualche rovescio che raggiungerà anche l’Abruzzo, dove fiocchi sono attesi sul relativo Appennino fin sui 1.500/1.700 metri.

Recrudescenza invernale nella seconda parte di settimana

La seconda parte di settimana vedrà una recrudescenza invernale sull’Italia, con la progressione di una goccia fredda di stampo artico dai quadranti orientali in ingresso sul Mediterraneo centrale. Tale dinamica comporterà la prosecuzione del maltempo che presenterà connotati via via più invernali, con neve a quote anche relativamente basse lungo il versante adriatico. Tuttavia, trattandosi ancora di una tendenza, essa può ancora essere soggetta a qualche cambiamento importante: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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