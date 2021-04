METEO ITALIA – PIOGGE e TEMPORALI imminenti con rischio NUBIFRAGI, ecco dove

Meteo Italia, la situazione in atto

Meteo Italia – Buon pomeriggio a tutti gli affezionati lettori e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano! Come anticipato nei precedenti editoriali, le condizioni meteorologiche sono in deciso peggioramento sull’Italia. La presenza di un’area altopressoria in pieno oceano Atlantico, sta favorendo il transito di un’ansa ciclonica sull’Europa centro-occidentale. Correnti umide meridionali sospingono molte nubi sul centro-nord Italia, con i primi deboli fenomeni che hanno già raggiunto la Liguria, dove si registrano accumuli pluviometrici localmente di 20 mm dalla mezzanotte; maggiori schiarite si osservano invece sul sud e sulla Sicilia, ancora interessate da una curvatura anticiclonica del flusso in quota.

Meteo in ulteriore peggioramento al nord

Nelle prossime ore le condizioni meteo volgeranno verso un ulteriore peggioramento sulle regioni settentrionali italiane. Deboli piogge o pioviggini sono attese su Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, mentre i fenomeni tenderanno a divenire via via più frequenti ed intensi sulla Liguria. Nottetempo le precipitazioni si estenderanno a gran parte delle regioni settentrionali, con rischio nubifragi sulla Liguria. La quota neve tenderà a scendere gradualmente, attestandosi mediamente attorno ai 1200-1500 metri, fatta eccezione per il basso Piemonte dove nottetempo potrà spingersi fino ai 900-1000 metri nel cuneese.

Rischio forti temporali e nubifragi tra domani e lunedì

Meteo Italia – La giornata di domenica vedrà fenomeni diffusi su gran parte del nord Italia, con fenomeni abbondanti sulla Liguria ed i settori Prealpini, dove gli accumuli giornalieri potranno superare i 100 mm. Molte nubi sul centro e Sardegna, con deboli piogge attese sull’Isola, Toscana ed a carattere irregolare anche tra Umbria e Lazio. Ancora tempo asciutto sul sud e Sicilia. Nella giornata di lunedì 12 aprile, è atteso il transito del fronte freddo sul centro-nord Italia. I fenomeni assumeranno carattere di forte intensità sulla Liguria ed i settori a nord del Po, dove sono attese piogge intense e temporali; il fronte temporalesco scivolerà nella seconda parte della giornata dapprima sulla Toscana, raggiungendo tra il tardo pomeriggio e la sera anche il Lazio e l’Umbria. Non si escludono grandinate durante i temporali e locali nubifragi.