METEO ITALIA – MALTEMPO confermato tra WEEKEND ed inizio prossima settimana, rimonta ANTICICLONICA a seguire

Vortice sul Mediterraneo e goccia fredda in avvicinamento dal Nord Europa

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’area depressionaria che si è formata nel corso dello scorso weekend sul Mediterraneo occidentale risulta ancora attiva e continua a far confluire correnti umide e instabili sulla Penisola Italiana. Nel frattempo una goccia fredda si sta staccando dal flusso principale perturbato nei pressi del Mare del Nord e tenderà a muoversi verso sud-ovest fino a raggiungere il Mediterraneo occidentale tra domani e lunedì, portando un peggioramento delle condizioni meteo.

Piogge e temporali in Italia nel corso del weekend

Nel corso della giornata odierna il vortice mediterraneo porterà piogge sparse sulle regioni centro-meridionali, localmente anche a carattere di rovescio. Nella seconda parte della giornata le precipitazioni inizieranno a colpire anche il Nord Italia a causa dell’avvicinamento della goccia fredda. Ma è nella giornata di domenica che il peggioramento si farà più intenso, con la goccia d’aria fredda in quota che transiterà sul Nord-Ovest. Piogge intense e diffuse interesseranno soprattutto il Nord e la Sardegna ed in parte anche le regioni centrali, localmente anche a carattere di temporale. Sui settori alpini sono attese nevicate molto abbondanti fino a quote medio-alte, spingendosi fino ai 1200-1300 metri sulle Alpi occidentali.

Inizio settimana con maltempo sull’Italia

I principali modelli continuano a confermare per la prima parte della prossima settimana una circolazione depressionaria con aria fredda in quota sul Mediterraneo centro-occidentale. Infatti, la goccia fredda, dopo aver raggiunto il Mediterraneo, ci stazionerà per diversi giorni. Tale circolazione depressionaria andrà cosi ad influenzare le condizioni meteo sulla Penisola Italiana, con tempo perturbato e instabile che potrebbe caratterizzare i primi giorni della prossima settimana gran parte del territorio italiano, anche se risulta ancora molto incerta la distribuzione dei fenomeni.

