METEO – TUTTO CONFERMATO! Nuovo ATTACCO di MALTEMPO nel WEEKEND: torna anche la NEVE, i dettagli

Altra giornata di maltempo colpirà l’Italia

Assistiamo nella giornata odierna a nuovo maltempo che colpisce ancora una volta principalmente alcuni settori centro-meridionali. Nelle prime ore della notte infatti piogge e occasionali temporali hanno colpito la Sardegna (specie zone orientali), il Lazio, ma anche la Sicilia jonica (già duramente coinvolta dal maltempo negli scorsi giorni) con nubifragi tra catanese e messinese e reggino jonico. Nelle ore di questo pomeriggio isolati rovesci si sono estesi sul resto del sud, interessando anche le zone più meridionali dell’Abruzzo.

Prossime ore ancora maltempo al centro-sud, meglio al nord

Nel corso delle prossime ore verrà sostanzialmente confermato il quadro meteorologico favorevole al maltempo su alcuni dei settori centro-meridionali (scopri quali). La situazione si manterrà invece ben distinta sulle regioni settentrionali, dove nonostante i cieli irregolarmente nuvolosi o comunque contrassegnati da nubi sparse, le condizioni meteo risulteranno relativamente stabili e asciutte, con assenza generale di fenomeni.

Tutto confermato nel weekend: nuovo impulso di maltempo in arrivo

Come più volte ribadito nel corso di questa settimana, va sostanzialmente confermandosi il quadro meteorologico più volte previsto per il weekend con un nuovo impulso di maltempo pronto a colpire la nostra Penisola e rinvigorire la precedente perturbazione in via di esautorazione. Si vivrà dunque una nuova fase di acutizzazione del maltempo nel quale verrà coinvolto anche il nord questa volta, con il ritorno della neve sulle Alpi centro-orientali a partire dai 1.400/1.700 metri, dipendentemente dai settori alpini (e in possibile lieve e ulteriore abbassamento nella giornata di domenica 14 novembre). E l’instabilità invece quali zone del Paese coinvolgerà?

CONTINUA A LEGGERE.