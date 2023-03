Meteo – Attacco artico in arrivo ad inizio della prossima settimana, possibile neve fino a quote relativamente basse

Prevalente stabilità con qualche nota di maltempo sulle aree più settentrionali

In queste ore il tempo appare in peggioramento sulle aree più settentrionali della Penisola, alle prese con una fluttuazione delle correnti perturbate che insidiano un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana per l’appunto da nord, portando qualche rovescio isolato o sparso su arco alpino, subalpino e pianure adiacenti. Le temperature, in questo contesto, rimangono comunque su valori stazionari o risultano al più in aumento, dipendentemente dai settori di riferimento.

Maltempo in estensione nelle prossime ore

La tendenza a un peggioramento sarà pressoché confermata nel corso delle prossime ore e pertanto nella serata corrente, con il maltempo che si estenderà su alcune regioni del nord Italia (scopri quali), con le condizioni meteo che in ogni caso si manterranno ancora relativamente più stabili e asciutte al centro-sud, fatto salvo qualche possibile e isolato rovescio sull’alta Toscana. Anche le temperature non subiranno variazioni rilevanti rispetto alle precedenti 24 ore, risultando al più in aumento, dipendentemente dalle zone di riferimento.

Weekend instabile, inizio di settimana più invernale

Il primo Weekend di aprile, che contrassegna anche i primissimi giorni del mese predetto, risulterà instabile soprattutto nella seconda parte a causa della discesa di correnti più instabili che riporteranno piogge, temporali e nevicate. L’arretramento dell’Alta pressione che favorirà la discesa di tali correnti, spianerà la strada all’ingresso di aria ben più fredda e di natura artica ad inizio della prossima settimana, quando potrà aprirsi una parentesi più invernale che primaverile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibile neve fino a quote collinari nella notte tra lunedì e martedì

La discesa di correnti artiche ad inizio della prossima settimana determinerà un peggioramento delle condizioni meteo che riguarderà in primis il centro-sud, con maltempo sparso che si manifesterà attraverso il ritorno non solo delle piogge e dei possibili temporali, ma anche della neve a quote relativamente basse, con tutta probabilità: nella notte tra lunedì 3 e quella di martedì 4 aprile, infatti, nevicate potrebbero interessare le zone interne dell’Abruzzo fin sui 400/600 metri e localmente anche più in basso. Tuttavia, tale tendenza necessita di ulteriori conferme nei prossimi giorni, in quanto ancora esposta a potenziali cambiamenti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

