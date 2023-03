Meteo – Piogge e temporali tornano ad interessare l’Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile: ecco dove

Tempo in peggioramento in Italia

Una leggera fluttuazione di un flusso di correnti perturbate presente appena oltralpe sta determinando un peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, con maltempo sparso in estensione su parte del nord Italia (scopri quali regioni). Il centro-sud rimane alle prese invece con maggiore stabilità e cieli che non sempre appaiono così limpidi. Le temperature non subiscono variazioni rilevanti o risultano in aumento rispetto ai valori delle precedenti 24 ore, dipendentemente dai settori di riferimento.

Domani ancora maltempo

Nella giornata di domani sabato 1° aprile l’intromissione di correnti più instabili sul Mediterraneo centrale innescheranno instabilità prevalentemente termoconvettiva, con lo sviluppo di temporali isolati o al più sparsi che riguarderanno soprattutto l’Appennino centro-settentrionale nel corso del pomeriggio. Qualche rovescio è atteso anche nella notte tra le zone interne della Toscana e l’Umbria. Le condizioni meteo protenderanno verso un nuovo (ma temporaneo) miglioramento in serata, con temperature stazionarie o in rialzo, dipendentemente dai settori di riferimento.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: isolati rovesci o temporali, nelle prime ore della giornata su Umbria orientale e Lazio nord-orientale, e durante il ciclo diurno su Veneto centro-settentrionale, Friuli Venezia Giulia e settori orientali del Trentino Alto Adige, con quantitativi cumulati generalmente deboli; sparse nella prima parte della giornata sulla Valle d’Aosta, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1200-1400 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo moderati; al di sopra degli 1500-1700 m sui settori alpini del Triveneto, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in rialzo anche sensibile sul Nord-Ovest. Venti: da forti a burrasca occidentali sui settori alpini occidentali, con raffiche di Foehn nelle valli e pianure adiacenti; da forti a burrasca nord-occidentali sui settori appenninici, con raffiche di caduta sul versante ionico calabrese, e sui rilievi delle isole maggiori, più persistenti su queste ultime e sulla Calabria, mentre andranno gradualmente ad attenuarsi sulle restanti regioni peninsulari; forti sud-occidentali sulle coste settentrionali della Toscana e della Sardegna. Mari: molto mosso il Mar Ligure, fino ad agitato a ridosso delle coste toscane; molto mossi il Mar di Sardegna, il Tirreno e lo Ionio centro-settentrionale, fino a localmente agitati i settori del Mar di Sardegna e del Tirreno centrale prospicienti le Bocche di Bonifacio; inizialmente molto mosso il basso Adriatico, con moto ondoso in attenuazione.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 1 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno

Marche: Marc-2, Marc-4

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino dell’Aterno

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube