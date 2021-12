METEO – Si spegne l’INVERNO per CAPODANNO, in arrivo un ANTICICLONE MONSTRE, i dettagli

Prevalente stabilità, ma non mancano eccezioni di maltempo

Anche nella giornata odierna così come negli ultimi giorni in Italia si è assistito a condizioni meteo di prevalente stabilità garantite dalla presenza di un Anticiclone azzorriano che tuttavia non riesce ad impedire l’intrusione di correnti atlantiche nel Mediterraneo centrale. Ciò scaturisce dei disturbi di maltempo che hanno interessato solamente aree specifiche della nostra Penisola e in particolare quelle tirreniche, nonostante l’aumento della copertura nuvolosa sia riscontrabile più o meno ovunque e soprattutto al centro-sud.

Nelle prossime ore arriva il maltempo

Nel corso delle prossime ore il quadro sinottico troverà sostanziale conferma e di conseguenza le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno perturbate, ma solo su alcuni settori tirrenici (scopri dove). I rovesci risulteranno mediamente deboli o al più moderati e origineranno accumuli altrettanto deboli. Inoltre, la fenomenologia non sarà accompagnata da attività elettrica, ma da un clima che resta mite soprattutto nei valori minimi di temperatura.

Ultima parte di questa settimana e prima parte della prossima perturbate, poi Anticiclone

Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo i disturbi di maltempo avanzeranno in maniera sempre più estesa in particolare nel weekend natalizio e nella prima parte della prossima settimana a causa di un doppio affondo di matrice prettamente atlantica, con neve ad alta quota. I peggioramenti riguarderanno rispettivamente innanzitutto i settori centrali e poi quelli centro-settentrionali, con un parziale coinvolgimento del sud in particolare della Campania. Poi un Anticiclone sembra progredire a grandi falcate verso l’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

