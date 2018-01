Meteo Italia: maltempo in intensificazione al Nord, stanno arrivando nubifragi e neve abbondante sui rilievi. Il dettaglio delle zone colpite a partire dalle prossime ore

Meteo Italia: maltempo in intensificazione al Nord, stanno arrivando nubifragi e neve abbondante sui rilievi – La situazione meteo in Italia risulta fortemente condizionata da un intenso flusso sciroccale azionato dal vortice di bassa pressione che si sta isolando sulla Penisola iberica, con condizioni di clima piuttosto secco al Centro-Sud e perturbato al Nord. In particolar modo, a partire dalla mattinata odierna e per le successive 48/56 ore, le piogge già in atto su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia occidentale e ovest della Lombardia, tenderanno ad intensificarsi ulteriormente e potranno presentarsi anche a carattere di nubifragio sulle prime due citate. I fenomeni tenderanno ad essere via via più frequenti anche sulle rimanenti regioni settentrionali nella giornata di domani, quando tra la notte ed il primo mattino è atteso un peggioramento più consistente che porterà fenomeni localmente intensi sul Triveneto.