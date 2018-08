Meteo Italia: una perturbazione è arrivata con maltempo e aria fresca, mentre a seguire l’anticiclone potrebbe tornare protagonista.

METEO: Italia nella morsa del maltempo intenso, possibili nubifragi e temperature in calo – 25 agosto 2018 – Come ampiamente annunciato nei giorni scorsi, deciso peggioramento meteo sull’Italia per l’ultimo weekend di agosto, con un’intensa perturbazione atlantica foriera sia di maltempo che di aria più fresca. Tra sabato e domenica sono attesi acquazzoni e temporali intensi ad iniziare dalle regioni settentrionali, con i fenomeni che localmente potranno assumere anche carattere di nubifragio. Le regioni più colpite saranno la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Friuli, il Veneto e poi l’Emilia Romagna, le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo: qui è allerta meteo per il maltempo intenso, mentre sul resto dell’Italia sono attese piogge sparse. Non mancherà anche qualche fiocco di neve, che farà la sua comparsa sulle Alpi di confine orientali localmente fin sotto i 2000 metri. Il tempo migliorerà al Nord Ovest da domenica, prima che con l’inizio della prossima settimana una momentanea rimonta dell’anticiclone riporti tempo stabile sull’Italia. Le condizioni meteo andranno a migliorare e le temperature, scese sotto media nel weekend a causa dell’arrivo di aria fresca da Nord, torneranno a salire. Si tratterà però di una rapida comparsa dell’alta pressione: infatti nuovi impulsi instabili sono attesi tra il finale di agosto e l’inizio di settembre. Si tratta comunque di una tendenza meteo e saranno necessari i prossimi run dei modelli per definire una previsione accurata per l’Italia. […]