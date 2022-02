METEO – ITALIA nel mirino di un IMPULSO POLARE con il ritorno di PIOGGIA e NEVE, ecco quando e dove

Nuvolosità in aumento sullo stivale

Le immagini satellitari proiettano un tessuto nuvoloso diffuso su tutta Italia, a tratti anche consistente, dovuto all’intrusione di correnti umide di matrice atlantica nel Mediterraneo centrale. Tuttavia, nonostante la presenza di questi ammassi nuvolosi anche corposi, le condizioni meteo rimangono prevalentemente stabili, con al più piovaschi di debole o moderata intensità piuttosto localizzati sull’alto versante tirrenico e con un peggioramento in atto al nordest, specie veneziano.

Temperature medie sopra la media del periodo

Malgrado il peggioramento in atto, le temperature si mantengono comunque mediamente oltre la media del periodo più o meno su tutto il territorio nazionale. Tale anomalia termica è dovuta soprattutto ai valori minimi, poiché il transito di addensamenti nuvolosi anche consistenti impedisce l’inversione termica e il peggioramento non è accompagnato da aria così fredda da determinare un calo significativo rispetto a quanto registrato nei giorni scorsi. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Inizio settimana parte con un attacco polare

A seguito di questo blando peggioramento che in queste ore e nelle prossime interesserà la nostra Penisola, vi sarà una nuova perturbazione, questa volta di stampo polare marittimo, con una saccatura pronta ad affondare sull’Italia ad inizio della prossima settimana e già da lunedì 21 febbraio. Quest’evoluzione garantirà innanzitutto l’intensificazione della ventilazione sullo stivale, con raffiche finanche i 150km/h (scopri dove), ma poi anche un peggioramento con il ritorno di piogge e nevicate, vediamo dove.

CONTINUA A LEGGERE.