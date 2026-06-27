Meteo – Italia nella morsa del caldo africano con pochi temporali: ulteriore miglioramento nelle prossime ore

Tempo in netta prevalenza stabile e asciutto in Italia
Un rafforzamento dell’Alta pressione di origine africana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale ha permesso nella giornata odierna condizioni meteo di maggiore stabilità, con temporali pomeridiani sempre in formazione, ma più circoscritti ai rilievi montuosi dello stivale. Qualche sconfinamento riguarda solo le pianure più interne della Sicilia, con temperature che peraltro risultano mediamente in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Clima pienamente estivo sullo stivale
L’Alta pressione di matrice africana suddetta è responsabile non solo di condizioni meteo più stabili e asciutte rispetto agli scorsi giorni sullo stivale, ma anche di un ulteriore aumento delle temperature che si attestano ovunque ben al di sopra della media di riferimento. Il clima appare pertanto decisamente estivo in tutto lo stivale, ben più caldo degli standard della tipica estate mediterranea.
Prossime ore con ulteriore miglioramento in arrivo
Un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo sembra instradarsi sull’Italia nel corso delle prossime ore: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo e sulla scia di quanto spesso avvenuto di recente, i temporali originatisi questo pomeriggio sono destinati ad esaurirsi completamente in serata, quando, di conseguenza, il tempo tornerà generalmente stabile e asciutto sullo stivale.
Anticiclone dominante, con temperature stazionarie o in lieve e ulteriore aumento
In serata gli effetti dell’Anticiclone africano torneranno pertanto dominanti su tutto il nostro Paese, con l’avanzamento di schiarite nelle aree precedentemente coinvolte dall’instabilità. I cieli, pertanto, risulteranno perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, mentre le temperature non subiranno significative variazioni, confermando al più un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore: le pianure attendono l’ennesima notte tropicale, con temperature mai inferiori ai +20°C e, in alcuni casi, ai +25°C.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.