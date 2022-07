METEO – ITALIA nella morsa del CALDO, bollino rosso per 11 città italiane; ecco quali

Meteo Italia, la situazione

Buongiorno e buon weekend a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico è caratterizzato dalla presenza di un vasto campo altopressorio alle medio-basse latitudini eruopee, alimentato da masse d’aria molto calde in risalita dal nord Africa. Rispetto ai giorni scorsi il flusso principale risulta più zonale, in tal modo correnti umide oceaniche transitano sul centro-nord Europa, lambendo in parte anche l’estreme regioni settentrionali italiane dove non è escluso il ritorno di qualche temporale nelle prossime ore.

Oggi tra sole, ma anche rischio temporali sui settori a nord del Po

Meteo – La giornata odierna vedrà l‘Italia interessata da un campo barico mediamente livellato attorno ai 1016/1017 hPa. Il tempo si presenterà quindi stabile e soleggiato su gran parte del centro-sud Italia ed Isole Maggiori, fatta eccezione per qualche innocuo addensamento basso o banco di nebbia al primo mattino lungo le coste di Lazio e Campania. Qualche acquazzone a ciclo diurno non è escluso a ridosso dei settori appenninici di Molise, Campania e basso Lazio. L’abbassamento di latitudine del flusso oceanico, determinerà invece infiltrazioni umide in quota sul nord Italia. La giornata trascorrerà con alternanza di addensamenti a schiarite, specie su Liguria, Piemonte e settori alpini; acquazzoni e temporali che nel corso del pomeriggio prenderanno forma a ridosso dei settori montuosi, in parziale estensione nel corso del pomeriggio alle pianure del Piemonte, ovest Lombardia e Ponente Ligure. Durante le ore serale generale miglioramento al Nordovest, mentre qualche temporale giungerà tra Trentino-Alto Adige e Prealpi veneto-friulane. Bel tempo e caldo intenso sul resto del nord.

Caldo ancora intenso, attese punte vicine ai +40°C

L’ondata di caldo non allenta la presa sull’Italia e nel corso della giornata odierna si potranno ancora sfiorare i +40°C. In particolare farà caldo su gran parte del Paese, con valori massimi che al nord raggiungeranno diffusamente i +35/+36°C sulla Pianura Padana, ma con picchi fino a +38/+40°C tra bassa Lombardia, Emilia e pianure venete. Caldo anche sulle zone interne del centro-sud ed Isole, con punte di +38/+40°C nel Materano, Tavoliere e zone comprese tra Umbria, valle del Tevere e Toscana orientale. Unite alle alte temperature ci saranno anche elevati tassi d’umidità, con disagio bioclimatico quindi in aggravamento. Vediamo nella prossima pagina il bollettino emesso dal Ministero della Salute sulle città a maggior rischio disagio per il caldo nella giornata odierna.

CONTINUA A LEGGERE





Bollettino del Ministero della Salute, oggi 11 città da bollino rosso

Il caldo elevato unito ai tassi d’umidità ed alla scarsa ventilazione portano inevitabili disagi alla popolazione. Questo l’ultimo comunicato emanato dal Ministero della Salute sulle città a rischio per il caldo nella giornata odierna: bollino rosso per oggi sabato 23 luglio su ben 11 località: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Firenze, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo; bollino arancione su Ancona, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Infine bollino giallo per Bari. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche). Per tutte le raccomandazioni da utilizzare in caso di allerta caldo, vi rimandiamo al bollettino del Ministero della Salute. Rimanete aggiornati con i prossimi editoriali meteo per avere ulteriori informazioni sull’ondata di caldo!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.