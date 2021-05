METEO – ITALIA nella morsa del MALTEMPO: c’è l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le ZONE COLPITE

Miglioramento del tempo in atto

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono questa sera in netto miglioramento dopo che piogge e temporali nella notte avevano interessato prima le regioni nordoccidentali con particolare riferimento al cuneese e poi le zone interne delle regioni centro-meridionali nel corso di questo pomeriggio. Il miglioramento è condito anche da qualche schiarita, ma risulterà tuttavia temporaneo, come vedremo anche nel presente editoriale.

Domani maltempo in Italia

Nella giornata di domani lunedì 31 maggio l'afflusso di correnti di origine nordatlantica continueranno a portare disturbi: mentre nelle prime ore della notte piogge e temporali saranno possibili lungo l'arco alpino e prealpino centro-occidentale, nel pomeriggio lo sviluppo di temporali localmente anche intensi interesserà principalmente i settori interni della Sardegna, specie il nuorese. Miglioramento a seguire in serata, con temperature in linea col periodo o poco inferiori.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta orientale, settori alpini e pedemontani del Piemonte, Liguria di Ponente, Lombardia nord-orientale, Trentino, zone interne del Lazio meridionale e della Sardegna, Calabria centro-meridionale e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul Piemonte occidentale e sulla Sardegna orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento su Campania, Puglia e Basilicata. Venti: localmente forti dai quadranti settentrionali sulla Puglia. Mari: localmente molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.