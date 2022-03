METEO – ITALIA nella TRAPPOLA del MALTEMPO: nuova ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Serata di maltempo quella di oggi

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro meteorologico incline al maltempo nella giornata odierna, dovuto alla formazione di un minimo depressionario tra Sardegna e Isole Baleari che ha portato qualche rovescio sulle Alpi piemontesi e proprio sulla Sardegna, dove i fenomeni sono ancora in atto e localmente risultano peraltro ancora intensi. Nella serata corrente l’instabilità continuerà a colpire l’isola sarda, ma si estenderà anche in un’altra regione dello stivale (scopri quale).

Domani ancora piogge in azione sull’Italia

Lo spostamento verso sud della perturbazione nordatlantica non causerà un immediato miglioramento delle condizioni meteo, con le piogge che continueranno a colpire la Sardegna orientali fino al mattino e la Sicilia fino al pomeriggio. In serata tuttavia un peggioramento interesserà il nordovest, in particolare le Alpi marittime (dove la neve cadrà sui 500/600 metri) e sulla Liguria centro-occidentale, con fiocchi sul relativo Appennino fin sui 300/500 metri. Resterà invece più asciutto sulle restanti aree della Penisola. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sardegna orientale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, resto Sardegna e Sicilia occidentale, centrale e meridionale, anche a carattere di rovescio o breve temporale su Sardegna e Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte sud-occidentale, Liguria di Ponente e isole ad ovest della Sicilia. Nevicate: a quote superiori a 400-600m, sui settori alpini di Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione dal pomeriggio anche ai settori montuosi della Liguria e con quota in abbassamento sui settori sud-occidentali del Piemonte, con apporti al suolo deboli, moderati a quote superiori. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione al Nord. Venti: forti sud-orientali con raffiche di burrasca su Sardegna orientale e settentrionale e su Sicilia meridionale ed occidentale; localmente forti settentrionali sulla Liguria di Ponente; localmente forti sud-orientali sui settori costieri di Lazio settentrionale e Toscana meridionale. Mari: da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia, i settori occidentali di Mar Tirreno e Mar Ligure ed il Tirreno settentrionale; molto mossi i restanti bacini occidentali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

