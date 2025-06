Meteo Torino – Weekend termina con stabilità e relativo bel tempo, peggiora ad inizio settimana: le previsioni

Assoluta stabilità e bel tempo in Italia

Condizioni meteo di assoluta stabilità e bel tempo avvolgono quest’oggi l’intero territorio nazionale, con cieli cioè pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e quindi anche a Torino come vedremo, grazie agli effetti dell’Anticiclone africano in espansione non solo sul Mediterraneo centro-occidentale, ma anche su parte d’Europa. Le temperature, in molti casi, raggiungono valori elevati, con picchi locali che sfiorano i +40°C nelle pianure interne di Sardegna e Toscana.

Previsioni meteo Torino oggi

Cieli pressoché sereni si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Torino, dove le condizioni meteo appaiono di conseguenza visibilmente stabili e asciutte grazie alla predominanza del suddetto Anticiclone africano. Qualche nube innocua transiterà in serata sui cieli sabaudi, ma con assenza di fenomeni come nel resto dello stivale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +23°C di minima e i +36°C di massima circa.

Cieli poco o parzialmente nuvolosi per domani

Per la giornata di domani domenica 29 giugno si prevedono disturbi nuvolosi maggiori, ma in un contesto in cui gli sprazzi di cielo sereno saranno comunque dominanti a Torino e con condizioni meteo di conseguenza stabili e asciutte, come sulla gran parte dello stivale. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Possibile peggioramento in arrivo per lunedì

L’esordio della prossima settimana potrà invece essere caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteo a Torino, a causa dell’infiltrazione di correnti più fresche di natura atlantica. Ciò si potrà tradurre nell’ingresso di qualche rovescio che, ad intermittenza, dal mattino di lunedì 30 giugno, coinvolgerà il capoluogo piemontese fino al pomeriggio, con possibili temporali. Un miglioramento è atteso in serata con parziali schiarite e temperature che subiranno un ulteriore aumento nei valori minimi a fronte della persistente stazionarietà prevista per quelli massimi.

