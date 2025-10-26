Meteo Italia – Nubi di passaggio, ma con pochi fenomeni; avvio di settimana più stabile

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da una vasta e profonda ciclogenesi in azione sul Mar del Nord, dove ritroviamo un minimo barico pari a 985 hPa, mentre l’anticiclone delle Azzorre è defilato in pieno Oceano Atlantico. Flusso umido perturbato principale transita mediamente al di sopra del 40°N, pilotando rapidi impulsi instabili anche sul Mediterraneo e sull’Italia.

Domenica tra nubi e schiarite, ma con pochi fenomeni

Weekend che proseguirà con umide correnti occidentali in transito sul Mediterraneo. Attesa una giornata di domenica con nubi di passaggio, specie al centro-sud ed Isole, con qualche goccia di pioggia attesa sui settori interni del centro e tra bassa Campania e nord Calabria tirrenica. Maggiori schiarite sono attese sulla Pianura Padana, fatta eccezione per Friuli e basso Veneto dove non si escludono acquazzoni nel corso del pomeriggio, Sicilia e bassa Calabria.

Avvio di settimana nel complesso stabile

Ultima settimana di ottobre che farà registrare nella prima parte un deciso aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale. Attese quindi condizioni meteo mediamente stabili nella prima parte della prossima settimana con ampie schiarite sull’Italia e temperature miti. Non è escluso qualche residuo disturbo sulle Alpi.

Temperature in aumento, specie al sud e Sicilia

Temperature che tenderanno ad aumentare al sud e Sicilia con valori che nella giornata odierna supereranno i +20°C con punte di +25°C/+27°C sulla Calabria ionica e Salento, mentre sulla Sicilia si potrebbero toccare addirittura i +30/+32°C. Mite sul resto del Paese con valori massimi mediamente tra i +18/+22°C.

