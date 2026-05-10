Meteo Italia – Nuova perturbazione in transito con ritorno del maltempo su parte del Paese

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’anticiclone delle Azzorre defilato in pieno Oceano Atlantico, mentre una vasta ciclogenesi è in azione a largo della Penisola Iberica. Un blando promontorio anticiclonico è presente sul Mediterraneo centrale, ma in progressiva erosione da ovest con pressione in nuovo calo sull’Italia.

Domenica nuovo peggioramento, specie al centro-nord Italia

Weekend che farà registrare un nuovo peggioramento del tempo sull’Italia. Attesa una giornata di domenica al via con molte nubi su tutta l’Italia con precipitazioni al Nordovest, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna. Nel corso del pomeriggio attese precipitazioni irregolari al nord, Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Tendenza al graduale miglioramento dalla sera, salvo residui fenomeni su Alpi, Prealpi, Triveneto e Liguria.

Lunedì maltempo su parte del nord ed alta Toscana

Avvio di settimana che vedrà condizioni di maltempo insistere su Alpi, Prealpi, Liguria di levante, Triveneto ed alta Toscana. Su tali settori attesi fenomeni insistenti e diffusi con possibili temporali tra levante ligure ed alta Toscana, nonché sul Friuli-Venezia Giulia. Più asciutto sul resto del Paese, seppur con nubi in transito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.