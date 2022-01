METEO – ITALIA nuovamente OSTAGGIO del MALTEMPO INVERNALE nel WEEKEND, i dettagli

Fronte di maltempo ha abbandonato l’Italia

Abbiamo assistito ieri ad un rapido peggioramento di stampo invernale che ha interessato principalmente il sud, ma anche parzialmente l’Abruzzo: si sono infatti segnalate piogge e nevicate a bassa quota, con i fenomeni perlopiù deboli o moderati. Tutto questo mentre al nord e su gran parte del centro Italia le condizioni meteo sono apparse visibilmente stabili, con la compresenza cioè di cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi. L’allontanamento del fronte instabile che ha coinvolto il meridione ha determinato quest’oggi un miglioramento del tempo, con assenza generale di fenomeni.

Temperature nella media o inferiori ad essa

Nonostante il sole sia tornato protagonista su pressoché l’intero territorio nazionale nella giornata odierna, il clima è apparso e appare ancora invernale su gran parte d’Italia, con temperature quindi che si allineano alla norma del periodo o rimangono addirittura leggermente al di sotto, come al sud. Questo è dovuto alla presenza di correnti artiche sul settore balcanico, che hanno portato intense e insistenti nevicate ad Atene e più in generale sulle pianure dell’Europa dell’est.

Prossimi giorni Anticiclone dominante

L’allontanamento del suddetto fronte di maltempo ha favorito giocoforza la risalita dell’Anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale. Tale Anticiclone riprende dunque il controllo anche della nostra Penisola e albergherà su di essa per almeno alcuni giorni, in particolare fino a ridosso del fine settimana, con stabilità e nebbie. A seguire, una saccatura di origine artica lambirà l’Italia provocando un veloce peggioramento che causerà a sua volta il ritorno della neve a bassa quota, come vedremo nel prossimo paragrafo.

