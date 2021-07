METEO ITALIA – Nuovo PICCO del CALDO previsto la prossima settimana, con TEMPERATURE sopra la MEDIA

Condizioni meteo in Italia e in Europa

Ben ritrovati e buon fine settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! L’area di alta pressione inizia a vacillare in Italia, presentando stamattina qualche velatura in transito sulle regioni del centro-nord. Grazie all’arrivo di correnti instabili nella giornata di domani, il maltempo farà una fugace comparsa sulle regioni settentrionali, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi. Dall’ultima immagine sinottica, si denota la presenza di una vasta circolazione instabile che si protende dal cuore dell’atlantico raggiungendo le isole Britanniche; proprio questa figura barica sarà responsabile del peggioramento che vivremo domani. Ma vediamo come

Weekend con tempo instabile al nord

Dalla giornata di domani come già anticipato, una saccatura d’aria atlantica permetterà la formazione di un fronte perturbato. Questo si paleserà già da metà giornata di domani dapprima sulle regioni del nord ovest. Dopo Valle d’Aosta e Piemonte, le precipitazioni si estenderanno a Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, per poi piombare sul Friuli nelle ore serali di domenica. Non si escludono a questo passaggio temporali e nubifragi che localmente potranno scaricare ingenti quantità di pioggia, dando adito a disagi. Intanto si fa spazio l’ipotesi di un proseguimento di un’estate 2021, senza particolari eccessi di caldo e anomalie di temperatura. Ma vediamo perché.

Estate 2021: proseguimento senza particolari eccessi

Sull’andamento del mese di luglio e del resto dell’estate non ci sono dubbi: questo bimestre, sembrerebbe risultare più caldo secondo le ultime proiezioni. Tuttavia i giorni di pioggia potrebbero risultare in media. Questo viene evidenziato in primis dalla tendenza del consorzio Toscano Lamma. I valori sono presi a riferimento all’ultima media climatica vigente (1981-2010); non dovrebbero esserci grossi scostamenti rispetto all’andamento delle estati del ventunesimo secolo, in cui abbiamo osservando un trend volto al riscaldamento. Inoltre si scongiurano possibili ondate di caldo durature, grazie al debole Monsone Indiano ed all’indice AMO neutro. Questi due fattori saranno fondamentali per sfavorire la risalita della zona di convergenza intertropicale (ITCZ). Vediamo infine nell’ultimo paragrafo di analizzare quanto accadrà nel corso della prossima settimana quando vivremo una nuova rimonta anticiclonica su tutt’Italia.

