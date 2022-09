METEO ITALIA – Oggi residui TEMPORALI, da domani ritorno del CALDO con tempo più stabile

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sull’Europa caratterizzata dalla presenza di una bassa pressione, pari a 993 hPa, sul vicino Atlantico e di una seconda vasta area depressionaria sul centro-est Europa con minimo barico di 1003 hPa posizionato tra Ucraina e Bielorussia; le due aree cicloniche sono intervallate da un promontorio anticiclonico sulle nazioni sud-occidentali europee. In tale contesto l’Italia sarà interessata ancora oggi da correnti nord-occidentali, responsabili di residui disturbi, ma con tendenza nei prossimi giorni all’arrivo dell’anticiclone con ritorno del caldo.

Meteo Italia: oggi fronte freddo lambisce i settori orientali portando qualche temporale

Un fronte freddo in transito sui Balcani lambirà nella giornata odierna l’Italia, portando temporali sui settori orientali; vediamo le previsioni meteo per oggi, domenica 11 settembre 2022. Un fronte temporalesco, collegato al fronte freddo, transiterà nel corso del mattino tra il basso Veneto,, coste marchigiane la Romagna e l’Emilia orientale determinando acquazzoni e temporali. Stabile altrove con innocui addensamenti tra Campania ed alta Calabria tirrenica. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità tenderà a trasferirsi verso le regioni centro-meridionali, determinando acquazzoni e temporali lungo la Dorsale Appenninica, Cilento e zone interne della Puglia. Stabile sul resto d’Italia con ampie schiarite lungo il versante Tirrenico, Isole Maggiori e nord Italia.

Anticiclone in arrivo ad inizio settimana, torna il caldo sull’Italia

Meteo – Un promontorio anticiclonico atteso per l’avvio della prossima settimana, porterà una pausa dal maltempo con stabilità ed un po’ di caldo sull’Italia. Dopo la flessione lieve del weekend, i valori massimi torneranno infatti a toccare la soglia dei +30°C, con punte localmente maggiori anche in Pianura Padana. Il picco del caldo verrà raggiunto in particolare sulle regioni meridionali ed Isole Maggiori, dove tra mercoledì e giovedì si potranno raggiungere nuovamente punte anche di +35°C su Sardegna Puglia, Basilicata, Sicilia e cosentino.

Anticiclone poco duraturo, possibile ritorno della pioggia da metà settimana al nord

L’ondulazione anticiclonica sarà dinamica, quindi in graduale evoluzione verso levante e seguita da una perturbazione atlantica. Meteo in nuovo peggioramento da mercoledì 14 settembre ad iniziare da Alpi, Prealpi e Liguria di Levante con acquazzoni e temporali in estensione anche a Piemonte e Lombardia tra la sera e la notte di giovedì. Temporali anche intensi attesi giovedì al nord e Toscana, ancora stabile sul resto d’Italia. Instabilità venerdì verso le regioni centrali, nuovo miglioramento al nord. Weekend verso un calo termico, specie al nordest e settori adriatici, lambiti da fresche correnti in discesa dal nord Europa, ma da confermare.

