METEO ITALIA: ondata di CALDO in vista con temperature oltre i +30 gradi, vediamo l’evoluzione

L’alta pressione prova ad espandersi verso l’Italia ma ancora a fatica

Condizioni meteo che presentano ancora una buona dose di instabilità in Italia dove l’alta pressione prova a rimontare ma ancora non garantisce il pieno controllo. Anche nella giornata di ieri non sono mancati acquazzoni e temporali in sviluppo nelle ore pomeridiani e localmente anche piuttosto intensi. La situazione sinottica attuale vede infatti l’alta pressione delle Azzorre espandersi verso i settori occidentali del continente mentre correnti fresche in quota dai quadranti nord-orientali insistono sull’Italia. In vista però la prima vera ondata di caldo.

Acquazzoni e temporali, ecco dove nelle prossime ore

Giornata odierna che inizia con qualche acquazzone sparso tra Veneto e Friuli e tra Calabria e Sicilia, localmente anche a carattere di temporale. Nubi sparse alternate ad ampie schiarite altrove con tempo asciutto. Condizioni meteo instabili al pomeriggio su buona parte dell’Italia con temporali in formazione sulle Alpi e lungo l’Appennino. Fenomeni poi in sconfinamento verso le pianure del Nord e lungo i settori tirrenici del Centro-Sud. Non molto diversa la giornata di domani mentre in vista del weekend le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

Meteo weekend: più sole e più caldo con l’alta pressione afro-azzorriana

All’inizio del secondo weekend di luglio un campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana dovrebbe raggiungere in parte anche l’Italia portando un aumento delle temperature ad iniziare dal Centro-Nord, dove le condizioni meteo saranno via via più stabili. Ancora correnti fresche al Sud con qualche temporale specie nelle zone interne. Ulteriore rinforzo dell’anticiclone Domenica con clima praticamente estivo su tutta l’Italia, inizio della prima ondata di caldo dell’estate.

CONTINUA A LEGGERE