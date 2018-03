Condizioni meteo in peggioramento sull’Italia ma Pasqua e Pasquetta salve dal maltempo.

METEO ITALIA: ondata di maltempo in arrivo, poi migliora tra Pasqua e Pasquetta, 29 marzo 2018 – Tempo stabile in Italia ma ancora per poco, una perturbazione atlantica in avvicinamento porterà infatti nei prossimi giorni una nuova ondata di maltempo anche se Pasqua e Pasquetta dovrebbero essere salve. La giornata di oggi, Giovedì 29 marzo, vedrà il tempo peggiorare sulle regioni del Nord Italia con piogge e acquazzoni sparsi localmente più intensi su Lombardia, Veneto e Friuli. Tra domani e dopodomani avremo invece la fase più intensa di maltempo con piogge e temporali che interesseranno tutto il Centro-Nord, la Sardegna e le regioni Peninsulari meridionali. Previsto anche un calo delle temperature con la neve che tornerà a cadere fino a quote medie su Alpi e Appennino. Quali previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta?