METEO ITALIA – OTTOBRATA in arrivo dopo il WEEKEND ma con rischio NUBIFRAGI al Sud

Tempo instabile in Italia con piogge su queste regioni

Buongiorno e buon sabato cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra nella giornata odierna una saccatura depressionaria in transito sul Mediterraneo che porta condizioni meteo instabili sulle regioni centro-meridionali dove sono attese piogge sparse e temporali, in particolare su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Nel frattempo un campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana tenta di espandersi sull’Europa occidentale, portando un miglioramento delle condizioni meteo al Nord Italia, con tempo asciutto e cieli soleggiati ma anche nebbie e nubi basse tra la notte e la prima parte della mattinata

Alta pressione in rinforzo nella giornata di domani ma con maltempo al Sud e sulle Isole

Come abbiamo detto in precedenza, un campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana si va espandendo verso levante portando un aumento dei valori di geopotenziale sul Mar Mediterraneo. Questo porterà un graduale miglioramento delle condizioni meteo anche sul resto della Penisola Italiana, ma una depressione in arrivo dal Nord Africa si avvicina al Sud Italia portando piogge e temporali. La giornata di domenica vedrà dunque bel tempo al Centro-Nord con cieli soleggiati, mentre piogge sparse a tratti anche intense interesseranno la Calabria e le Isole Maggiori e dei fenomeni più isolati potranno interessare anche il resto delle regioni ioniche.

Ottobrata in Italia ma con ancora maltempo al Sud e sulle Isole

Grazie all’espansione del campo di alta pressione l’ultima settimana di ottobre sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili soprattutto sulle regioni del Centro-Nord, dove avremo cieli soleggiati. Ancora ottobrata dunque ma anche nebbie, nubi basse e smog nelle solite zone. Discorso diverso invece per il Sud Italia, dove per almeno la prima metà della settimana la depressione mediterranea proveniente dal Nord Africa porterà maltempo intenso ed anche possibili nubifragi specie tra Calabria e Sicilia. A metà settimana, stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, è anche in arrivo una goccia fredda a ridosso della Sardegna, la quale continuerà a portare piogge sulle Isole Maggiori e qualche fenomeno isolato sulle regioni tirreniche centro-meridionali.

