METEO ITALIA – peggioramento con PIOGGE e NEVE nelle prossime ore, conferme anche per l’inizio di FEBBRAIO

Peggioramento meteo atteso nelle prossime ore con il transito di un fronte freddo

Ultimo giorno della settimana che vedrò un modesto peggioramento delle condizioni meteo in Italia, in particolare sulle regioni del Sud. La situazione sinottica vede infatti un vasto e robusto campo di alta pressione posizionato tra Atlantico ed Europa con valori massimi al suolo intorno a 1035 hPa. Una blanda saccatura riesce comunque a raggiungere l’Italia portando piogge sparse su Marche, Abruzzo, regioni Peninsulari del Sud e Sicilia. Neve in calo entro la sera/notte fino a 600-1000 metri.

Giorni della Merla senza freddo, torna l’alta pressione nel weekend

In questo ultimo weekend di gennaio ecco che ancora una volta l’anticiclone si espanderà verso il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo stabili su tutta l’Italia. Dopo il calo delle temperature atteso per il transito del fronte freddo, nuovo aumento in vista entro Domenica specie al Centro-Nord. Giorni della Merla senza particolari condizioni di freddo dunque, dovrebbe comunque trattarsi di una breve parentesi perché febbraio potrebbe iniziare con un peggioramento meteo.

Affondo perturbato confermato per l’inizio di febbraio, ecco dove

Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano un peggioramento meteo più organizzato per i primi giorni di febbraio. All’inizio della prossima settimana ancora un robusto anticiclone sarà posizionato sul vicino Atlantico con valori al suolo intorno a 1040 hPa. Una saccatura in transito sull’Italia dovrebbe portare un peggioramento meteo più organizzato stante la formazione di un minimo di bassa pressione sul Tirreno. Saranno ancora una volta però le regioni del Centro-Sud a beneficiare delle precipitazioni più consistenti.

