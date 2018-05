Meteo Italia: persiste instabilità diffusa sul nostro Paese, con temporali e piogge localmente molto intense. Il dettaglio del tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Meteo Italia: persiste instabilità diffusa sul nostro Paese, con temporali e piogge localmente molto intense – L’intensa circolazione instabile caratterizzata dall’azione di un minimo depressionario in approfondimento sul Mar Tirreno, continua a determinare condizioni di maltempo diffuso da Nord a Sud con attività temporalesca localmente intensa. Anche nella giornata di oggi, venerdì 4 maggio 2018, la situazione meteo in Italia si presenterà all’insegna di molte nubi accompagnate da piogge, improvvisi colpi di vento e fenomeni prolungati: nel corso delle ore pomeridiane è atteso lo sviluppo di nuovi fenomeni convettivi lungo l’arco appenninico e sui settori alpini, in parziale estensione anche verso la pianura. Le temperature non tenderanno a subire variazioni di rilievo, ma praticamente in tutte le regioni sarà ancora necessario l’utilizzo dell’ombrello: una variabilità perturbata che ci terrà compagnia anche nella giornata di domani, con poche regioni che rimarranno invece all’asciutto.