METEO ITALIA – piccola goccia fredda con NEVE a bassa quota, poi di nuovo stabilità con l’anticiclone

Circolazione depressionaria sulla Grecia e nuova goccia fredda in arrivo

Il vortice depressionario responsabile del maltempo di stampo invernale dei giorni scorsi si sposta verso la Grecia. Condizioni meteo in miglioramento in Italia in queste ore con residue precipitazioni che interessano solo le regioni meridionali della Penisola. Attenzione però ad una piccola goccia fredda in quota che entro le prime ore di domani dovrebbe attraversare le regioni centrali. Questo piccolo nucleo freddo potrebbe portare entro le primissime ore di Mercoledì qualche precipitazione tra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio con neve fino a quote molto basse, anche sotto i 300 metri.

Spazio all’alta pressione nella seconda parte della settimana

Il transito di questa piccola goccia fredda porterà gli ultimi fenomeni di questa settimana sulla nostra Penisola. Da Giovedì condizioni meteo in miglioramento e più stabili su tutta l’Italia grazie ad un vasto campo di alta pressione che dalle Isole Britanniche si sposterà verso l’Europa centrale e poi il Mediterraneo con massimi al suolo intorno a 1035 hPa. Temperature che tra Giovedì e Venerdì si porteranno fino a 2-4 gradi sopra media al Nord mentre resteranno poco al di sotto al Sud. Condizioni meteo stabili anche nel weekend?

Prossimo weekend con anticiclone e tempo asciutto

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano per il terzo weekend di gennaio condizioni meteo per lo più asciutte in Italia. Situazione sinottica che dovrebbe infatti vedere ancora un campo di alta pressione tra Europa occidentale e Mediterraneo. Alta pressione anche in pieno Atlantico e in elevazione verso Groenlandia e Islanda. Possente discesa di aria fredda verso l’Europa orientale.

