METEO WEEKEND – Torna la stabilità in ITALIA con TEMPERATURE in aumento grazie all’ANTICICLONE. La TENDENZA

Neve a bassa quota nella giornata di ieri

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri un impulso instabile ha raggiunto il Mediterraneo centrale, portando maltempo invernale sulle regioni centro-settentrionali grazie all’ingresso di aria fredda di origine polare che ha accompagnato il peggioramento meteo. Questo ha portato la neve fino a quote molto basse in Italia, raggiungendo le pianure ed addirittura le coste in Emilia Romagna e fino a quote collinari sulle regioni centrali.

Residuo maltempo al Sud

Nella giornata odierna il minimo depressionario si sposterà verso sud, portandosi sullo Ionio e raggiungendo la Grecia nelle ore serali. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali, con della nuvolosità ancora al mattino ma in dissipazione nel corso delle ore pomeridiane ed ampi spazi di sereno già presenti al Nord-Ovest. Sulle regioni meridionali avremo invece condizioni meteo instabili con fenomeni sparsi soprattutto sulle regioni ioniche e la Sicilia, con neve sull’Appennino meridionale fino a quote di bassa montagna e fino a 900-1000 metri in Sicilia. Possibile anche qualche residuo fenomeno nelle zone interne di Lazio e Abruzzo con neve fino a 300-500 metri.

Miglioramento meteo nei prossimi giorni in Italia

Nel corso dei prossimi giorni avremo la rimonta dell’alta pressione, con un robusto anticiclone che già nella giornata di mercoledì sarà centrato sulle Isole Britanniche con valori di pressione al suolo di circa 1040 hPa. Questo porterà condizioni meteo piuttosto stabili anche sulla Penisola Italiana, con correnti fredde orientali che raggiungeranno il Mediterraneo scorrendo sul bordo meridionale dell’anticiclone. Continueremo ad avere quindi clima invernale in Italia con temperature ancora sotto media. Tra la serata di martedì e la giornata di mercoledì, tali correnti orientali trasporteranno anche un impulso instabile che porterà qualche precipitazione sull’Appennino centrale, con neve a bassa quota, e sulle Isole Maggiori, con neve collinare in Sardegna. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la seconda parte della settimana.

