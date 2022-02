METEO ITALIA – Piogge e neve in arrivo dopo il weekend ma a seguire sarà ancora dominio dell’anticiclone

Alta pressione in cedimento e qualche fenomeni in Italia nelle prossime ore

Come anticipato nei giorni scorsi una blanda saccatura in quota sta transitando sull’Italia portando condizioni meteo localmente instabili. Fenomeni sparsi si segnalano in queste prime ore del giorno su Piemonte, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Tra pomeriggio ancora locali fenomeni su basso Adriatico, Basilicata e Calabria. Nella giornata di Domenica molte nuvole in transito sulla Penisola con piogge sparse dalla serata sui settori tirrenici per l’avvicinamento di una vasta saccatura.

Peggioramento meteo a inizio settimana a causa di una vasta perturbazione atlantica

Situazione sinottica che all’inizio della prossima settimana vedrà l’alta pressione delle Azzorre ritirarsi sulle omonime Isole. Un vasta saccatura proveniente da ovest interesserà così l’Europa centro-occidentale portando un peggioramento meteo anche in Italia tra Lunedì e Martedì. Piogge e acquazzoni sparsi che interesseranno anche il Nord e le regioni tirreniche centrali con neve su Alpi e Appennino fino a quote medio-basse. Entro metà settimana peggioramento meteo che dovrebbe raggiungere anche il Sud Italia.

Ancora alta pressione a seguire e rapido miglioramento del tempo

La perturbazione atlantica in transito all’inizio della prossima settimana potrebbe restare anche l’unica di questo febbraio. Nella seconda metà della prossima settimana i principali modelli mostrano una nuova espansione dell’anticiclone verso l’Europa occidentale e poi il Mediterraneo. Condizioni meteo in rapido miglioramento al Centro-Nord e poi al Sud con temperature che potrebbero portarsi anche di diversi gradi al di sopra delle medie del periodo.

