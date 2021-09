METEO – Live TEMPORALI in Italia, fenomeni intensi in atto su queste zone a causa di una goccia fredda in quota

Saccatura di aria fresca sull’Italia sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra un vasto promontorio anticiclonico di origine afro-azzorriana sull’Europa centro-occidentale che porta stabilità anche su gran parte della Penisola Italiana con temperature in aumento, ma una goccia fredda in quota attiva tra Sud Italia e Grecia porta maltempo sulle regioni meridionali con acquazzoni e temporali.

Infiltrazioni umide a metà settimana

Nel corso dei prossimi giorni, soprattutto a partire dalla giornata di mercoledì sulla Penisola Italiana arriveranno infiltrazioni umide in quota che porteranno molte nubi in transi sull’Italia, con anche delle piogge e temporali nelle zone interne delle regioni tirreniche del Centro-Sud e delle Isole Maggiori. Sulle regioni del Nord il tempo invece risulterà ancora instabile. Le temperature non subiranno grosse variazioni, con massime ancora attorno ai 30°C al Centro-Nord e più fresco al Sud e sulle Isole.

Nuova fase di maltempo in arrivo nel weekend

Ultimi aggiornamenti del modello americano GFS che mostrano per i giorni del weekend il cedimento del campo di alta pressione e l’arrivo di correnti nord atlantiche sulla Penisola Italiana. Questo porterà piogge e temporali sparsi sulle regioni centro-meridionali e su Sardegna e Sicilia. Più riparato il Nord con fenomeni sull’arco alpino. Ma andiamo ora a vedere i temporali in atto in questo momento e quelli previsti nelle prossime ore.

