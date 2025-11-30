Meteo – Treno di perturbazioni in arrivo la prossima settimana, con frequente maltempo e neve in montagna: i dettagli

Peggioramento in atto sull’Italia
Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano contrassegnate da un evidente aumento della copertura nuvolosa sui settori più occidentali, che, tuttavia, al momento, non sortiscono fenomenologia rilevante. Il tempo rimane pertanto relativamente stabile e asciutto, nonostante l’avvicinamento di un flusso di correnti atlantiche che, tuttavia, qualche rovescio potrà determinarlo nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Qualche rovescio è in arrivo, pausa dal maltempo breve
La pausa dal maltempo nel quale risulta avvolta la nostra Penisola dalla seconda metà della giornata di ieri sta già giungendo al termine: le prossime ore, infatti, vedranno l’ingresso di qualche rovescio di debole o moderata intensità sulla Liguria, con occasionali sconfinamenti fin su Piemonte e Lombardia meridionali. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Peggioramento ulteriore in arrivo per domani
L’evoluzione prevista per la serata odierna sarà null’altro che il preludio di un ulteriore peggioramento in arrivo per la giornata di domani lunedì 1° dicembre, con maltempo in estensione sui settori centrali tirrenici (specie costieri) con possibili temporali anche intensi sulle isole toscane. L’instabilità coinvolgerà tuttavia anche il settentrione in via più localizzata, con qualche fiocco possibile sulle Alpi a quote di montagna.
Serie di perturbazioni in arrivo da martedì
Il flusso atlantico non si rassegna e, a partire dalla giornata di martedì 2 dicembre e per tutto il resto della settimana subentrante, la nostra Penisola sarà interessata dal passaggio di una serie di perturbazioni che porteranno maltempo frequente con neve spesso sul settore alpino a quote di montagna. Le temperature, in questo contesto, non sembrano subire pertanto variazioni significative, rimanendo intorno alla media di riferimento. Tuttavia, trattandosi di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.
Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.